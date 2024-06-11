Λογαριασμός
Πλήγμα για Ολλανδία: Χάνει το Euro ο Ντε Γιονγκ

Ο Φρένκι Ντε Γιονγκ χάνει το Euro, καθώς δεν μπορεί να ξεπεράσει εγκαίρως τον τραυματισμό του στον αστράγαλο και να ενισχύσει την Ολλανδία

Νοκ άουτ από το Euro που αρχίζει την Παρασκευή τέθηκε ο Φρένκι Ντε Γιονγκ για την Ολλανδία. Ο 27χρονος μέσος δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετωπίζει και έτσι ο Ρόναλντ Κούμαν δεν μπορεί να τον υπολογίζει.

Ο προπονητής των «οράνιε» είχε αποφασίσει να δώσει χρόνο στον άσο της Μπαρτσελόνα, ωστόσο η αποκατάσταση στους συνδέσμους του αστραγάλου του δεν ήταν η επιθυμητή και έτσι πλέον είναι εκτός μάχης.

Ο Ντε Γιονγκ, που μετρά 54 συμμετοχές και 2 γκολ με το εθνόσημο, ήταν βασικό στέλεχος της Ολλανδίας στις δύο τελευταίες μεγάλες διοργανώσεις, το Euro το 2021 και το Μουντιάλ το 2022.

