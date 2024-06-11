18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Νοκ άουτ από το Euro που αρχίζει την Παρασκευή τέθηκε ο Φρένκι Ντε Γιονγκ για την Ολλανδία. Ο 27χρονος μέσος δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετωπίζει και έτσι ο Ρόναλντ Κούμαν δεν μπορεί να τον υπολογίζει.

Ο προπονητής των «οράνιε» είχε αποφασίσει να δώσει χρόνο στον άσο της Μπαρτσελόνα, ωστόσο η αποκατάσταση στους συνδέσμους του αστραγάλου του δεν ήταν η επιθυμητή και έτσι πλέον είναι εκτός μάχης.

Ο Ντε Γιονγκ, που μετρά 54 συμμετοχές και 2 γκολ με το εθνόσημο, ήταν βασικό στέλεχος της Ολλανδίας στις δύο τελευταίες μεγάλες διοργανώσεις, το Euro το 2021 και το Μουντιάλ το 2022.

Πηγή: skai.gr

