Euro 2024: Η γερμανική αστυνομία περιμένει επεισόδια μεταξύ χούλιγκαν ενόψει του Σερβία-Αγγλία

Με την έναρξη του φετινού Euro να βρίσκεται μόλις μερικές μέρες μακριά (14/6 η πρεμιέρα του με Γερμανία-Σκωτία στις 22:00), τα μέτρα ασφαλείας στη Γερμανία είναι ήδη στο... κόκκινο, με περισσότερους από 20.000 αστυνομικούς να βρίσκονται επί ποδός καθημερινά, ενώ από την Παρασκευή έχουν τεθεί σε ισχύ αυστηρότατοι έλεγχοι στα σύνορα ης διοργανώτριας χώρας.



Μάλιστα, σύμφωνα με την αγγλική «Guardian», η προσοχή της γερμανικής αστυνομίας είναι ιδιαίτερα στραμμένη στην αναμέτρηση της Σερβίας με την Αγγλία, η οποία είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί την ερχόμενη Κυριακή (16/6, 22:00) στο Γκελσενκίρχεν.



Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του το έγκριτο αγγλικό Μέσο, οι Αρχές έχουν πληροφορίες ότι 500 Σέρβοι χούλιγκανς θα βρεθούν στην πόλη με αφορμή το παιχνίδια και με σκοπό να προκαλέσουν σοβαρά επεισόδια, στοχεύοντας στο να τους... αναχαιτίσουν πριν βρουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τους περίπου 40.000 Άγγλους που αναμένεται να βρεθούν στην «Veltins Arena» για να παρακολουθήσουν από κοντά τον αγώνα, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί εδώ και καιρό ως «υψηλού κινδύνου» από την UEFA.



«Έχουμε συγκεκριμένες πληροφορίες ότι 400 με 500 Σέρβοι χούλιγκανς θα ταξιδέψουν στη Γερμανία με σκοπό να δημιουργήσουν βίαια επεισόδια. Δεν γνωρίζουμε ακόμα τι ακριβώς θέλουν να κάνουν και αυτό είναι το πρόβλημά μας. Η πρόκληση για εμάς είναι να τους εντοπίσουμε έγκαιρα και να τους χωρίσουμε από τους φιλήσυχους φιλάθλους», δήλωσε χαρακτηριστικά ο αρχηγός της αστυνομίας του Γκελσενκίρχεν.

