Την πρόκριση της στα ημιτελικά του Euro πανηγυρίζει η Γαλλία, αφού μέσω της διαδικασίας των πέναλτι επικράτησε 5-3 της Πορτογαλίας.

Οι Ίβηρες δεν κατάφεραν να επαναλάβουν το ίδιο σκηνικό με εκείνο που διαδραματίστηκε στο ματς κόντρα στη Σλοβενία την οποία και απέκλεισαν στα πέναλτι, αφού το δοκάρι του Ζοάο Φέλιξ ήταν αρκετό για να τους «καταδικάσει».

Ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές για την Πορτογαλία στο τουρνουά ήταν ο Πέπε. Ο 41χρονος κεντρικός αμυντικός της Πόρτο, πραγματοποίησε μεγαλειώδεις εμφανίσεις και τόσο με το πάθος, όσο και με την εμπειρία του, κράτησε την άμυνα της ομάδας του στις δύσκολες στιγμές.

Ωστόσο μετά τον αποκλεισμό ήταν απαρηγόρητος και... κατάφερε, σε μια σπάνια σκηνή, να «συλληφθεί» από τον τηλεοπτικό φακό, κλαμένος στον ώμο του Κριστιάνο Ρονάλντο!



