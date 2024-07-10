Λογαριασμός
Οι ενδεκάδες Ολλανδίας και Αγγλίας για τον ημιτελικό του Euro

Δείτε τις ενδεκάδες Ολλανδίας και Αγγλίας για τον μεταξύ τους ημιτελικό

Euro 2024
Ολλανδία και Αγγλία κοντράρονται στις 22:00 στο Ντόρτμουντ με έπαθλο μία θέση στον τελικό του Euro, με τις ενδεκάδες του σπουδαίου αγώνα να γίνονται γνωστές.

Ο Ρόναλντ Κούμαν χρησιμοποίησε τους 10/11 ποδοσφαιριστές που είχε βασικούς και ενάντια στην Τουρκία, με τον Μάλεν να αντικαθιστά τον Μπεργκβάιν, ενώ ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ επανέφερε τον Γκουεΐ αντί του Κόνσα.



Οι ενδεκάδες των ομάδων

Ολλανδία (Ρ. Κούμαν): Φερμπρούχεν, Ντάμφρις, Φαν Ντάικ, Ντε Φράι, Ακέ, Σάουτεν, Σίμονς, Ράιντερς, Μάλεν, Ντεπάι, Γκάκπο

Στον πάγκο: Μπάιλοου, Φλέκεν, Χεϊρτράουντα, Ντε Λιχτ, Βαϊνάλντουμ, Βέγκχορστ, Φρίμπονγκ, Φαν Ντε Φεν, Μπλιντ, Μπρόμπεϊ, Μάατσεν, Ζίρκζεϊ, Μπεργκβάιν, Χράφενμπερχ

Αγγλία (Γκ. Σάουθγκεϊτ): Πίκφορντ, Γουόκερ, Στόουνς, Γκουεΐ, Σάκα, Μέινου, Ράις, Τρίπιερ, Φόντεν, Κέιν, Μπέλιγχαμ

Στον πάγκο: Ράμσντεϊλ, Χέντερσον, Σο, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Κόνσα, Ντανκ, Γκάλαχερ, Τόνι, Γκόρντον, Γουότκινς, Μπόουεν, Έζε, Γκόμες, Πάλμερ, Γουόρτον
