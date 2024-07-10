18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Ολλανδία και Αγγλία κοντράρονται στις 22:00 στο Ντόρτμουντ με έπαθλο μία θέση στον τελικό του Euro, με τις ενδεκάδες του σπουδαίου αγώνα να γίνονται γνωστές.



Ο Ρόναλντ Κούμαν χρησιμοποίησε τους 10/11 ποδοσφαιριστές που είχε βασικούς και ενάντια στην Τουρκία, με τον Μάλεν να αντικαθιστά τον Μπεργκβάιν, ενώ ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ επανέφερε τον Γκουεΐ αντί του Κόνσα.

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Φερμπρούχεν, Ντάμφρις, Φαν Ντάικ, Ντε Φράι, Ακέ, Σάουτεν, Σίμονς, Ράιντερς, Μάλεν, Ντεπάι, ΓκάκποΜπάιλοου, Φλέκεν, Χεϊρτράουντα, Ντε Λιχτ, Βαϊνάλντουμ, Βέγκχορστ, Φρίμπονγκ, Φαν Ντε Φεν, Μπλιντ, Μπρόμπεϊ, Μάατσεν, Ζίρκζεϊ, Μπεργκβάιν, ΧράφενμπερχΠίκφορντ, Γουόκερ, Στόουνς, Γκουεΐ, Σάκα, Μέινου, Ράις, Τρίπιερ, Φόντεν, Κέιν, ΜπέλιγχαμΡάμσντεϊλ, Χέντερσον, Σο, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Κόνσα, Ντανκ, Γκάλαχερ, Τόνι, Γκόρντον, Γουότκινς, Μπόουεν, Έζε, Γκόμες, Πάλμερ, Γουόρτον

