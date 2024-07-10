ΟΠΑΠ Game Time: Η Έλενα Κώνστα πάει φουλ με Ολλανδία μέχρι τον τελικό

18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

«Χαρούμενη», «τελειομανής» και «γουρλού». Η Έλενα Κώνστα περιγράφει με αυτές τις τρεις λέξεις τον εαυτό της στο ΟΠΑΠ Game Time και σχολιάζει τον σημερινό ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, Ολλανδία-Αγγλία.

Η μουσική και ραδιοφωνική παραγωγός δηλώνει θαυμάστρια των «Οράνιε», μιλάει για το άθλημα που θα ήθελε να κάνει πρωταθλητισμό, το ταξίδι-όνειρο ζωής αλλά και το φαγητό που δεν μπορεί να αποχωριστεί με τίποτα.

Απαντάει με χιούμορ στις ερωτήσεις της Μαρίας Ζαφειράτου, αποκαλύπτει πώς θα ξόδευε 50 εκατ. ευρώ και εξηγεί γιατί η φράση «σσσς, πιο σιγά» την εκνευρίζει αφάνταστα.

Δείτε το επεισόδιο:

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Πηγή: skai.gr

