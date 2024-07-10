Ολλανδία-Αγγλία με ενισχυμένες αποδόσεις* από το Πάμε Στοίχημα

18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Η Ισπανία πήρε την πρόκριση για τον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Σήμερα θα μάθουμε την αντίπαλό της. Στις 22:00, στο Ντόρτμουντ, αρχίζει ο δεύτερος ημιτελικός του Ευρωπαϊκού, ανάμεσα στην Ολλανδία και την Αγγλία.

Οι σπουδαίες αναμετρήσεις του Ευρωπαϊκού μένουν αξέχαστες στα καταστήματα ΟΠΑΠ που προσφέρουν τις καλύτερες αποδόσεις που έγιναν ποτέ από το Πάμε Στοίχημα.

Στα καταστήματα ΟΠΑΠ προσφέρονται και οι ακόλουθες αγορές με ενισχυμένες αποδόσεις* για το παιχνίδι Ολλανδία-Αγγλία:

Σκορ πολλαπλών επιλογών: 1-2, 1-3 ή 1-4

Ακριβές Σκορ: 2-0

Ο Κόντι Χάπκο να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή

Ο Χάρι Κέιν να σκοράρει πρώτος

Πλήθος Bet Builder Ready από το Πάμε Στοίχημα

Αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές έχει το Πάμε Στοίχημα για τον αποψινό ημιτελικό, καθώς και Bet Builder Ready με ενισχυμένες αποδόσεις μεταξύ των οποίων είναι και τα ακόλουθα:

Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες μέσα σε οποιοδήποτε ημίχρονο

Over 0.5 γκολ στο 1ο ημίχρονο & Over 4.5 κόρνερ στο 1ο ημίχρονο

Η Αγγλία να κερδίσει & Οver 8.5 κόρνερ

Η Αγγλία να κερδίσει & ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή

Ισοπαλία & Οver 8.5 κόρνερ

H Ολλανδία να κερδίσει & Χάκπο Κόντι να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει και τις προωθητικές ενέργειες* Boost Νίκης, Σκορ 3, Στο Παρά 1 και Επιστροφή Στοιχήματος για να ζήσεις αυτό το Ευρωπαϊκό καλύτερα από ποτέ:

Football Party με καθημερινές προσφορές από το ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις*

Η ποδοσφαιρική δράση συνεχίζεται στα καταστήματα ΟΠΑΠ, με καθημερινές προσφορές* από το ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις στο opapstore app. Με το Πάμε Στοίχημα σε ρόλο οικοδεσπότη, οι πελάτες των καταστημάτων ΟΠΑΠ ζουν μια μοναδική ποδοσφαιρική εμπειρία, γεμάτη συγκινήσεις και ατέλειωτη δράση.

Στο Ευρωπαϊκό, όσοι έχουν την εφαρμογή στο κινητό τους, μπορούν να ξεκλειδώνουν τις καθημερινές αποστολές του προγράμματος πιστότητας «ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις», όπου τους περιμένουν αποστολές, εκπλήξεις και δώρα*.

Από τις 14 Ιουνίου και έπειτα από 9 κληρώσεις, το πρόγραμμα πιστότητας «ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις» έχει μοιράσει σε 206 νικητές, πλούσια δώρα εμπειρίας ύψους 51.825 ευρώ συνολικά.

