Euro 2024: Σλοβενία-Σερβία: Κομβικό ματς με 7... «Έλληνες»

Συνεχίζεται η καθημερινή δράση στο Euro 2024, με τη Σλοβενία να αντιμετωπίζει τη Σερβία (16:00, ΕΡΤ1, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6) στην «Allianz Arena» για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων της διοργάνωσης, σε μία κομβική αναμέτρηση για τη συνέχεια των δύο ομάδων.



Αξίζει, φυσικά, να αναφέρουμε, πως στα ρόστερ των δύο ομάδων βρίσκονται συνολικά επτά παίκτες που ανήκουν σε ελληνικές ομάδες. Ο λόγος για τους Άντραζ Σπόραρ (Παναθηναϊκός), Άνταμ Τσέριν (Παναθηναϊκός), Μπένιαμιν Βέρμπιτς (Παναθηναϊκός), Νεμάνια Μαξίμοβιτς (Παναθηναϊκός), Αντρίγια Ζίβκοβιτς (ΠΑΟΚ), Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς (ΑΕΚ) και Φίλιπ Μλαντένοβιτς (Παναθηναϊκός).

Πιθανές ενδεκάδες:

, αρχικά, ξεκίνησε θετικά τις υποχρεώσεις της στο δεύτερο Euro της ιστορίας της. Η ομάδα του Ματίαζ Κεκ κατάφερε να πάρει την ισοπαλία (1-1) από την πολύ πιο ποιοτική και έμπειρη, παρόλο που έμεινε από νωρίς πίσω στο σκορ, δείχνοντας πως δεν ήρθε στο Euro απλά για τη... συμμετοχή.Η αναμέτρηση κόντρα στην (επίσης ανώτερη σε μονάδες)είναι μία ευκαιρία για τους Σλοβένους, καθώς με τρίποντο θα φτάσουν τουςκαι θα γίνουν φαβορί για μια θέση στα νοκ άουτ, έστω και ως καλύτεροι τρίτοι. Μια ήττα, ωστόσο, θα σημάνει λογικά αποκλεισμό, αφού ακολουθεί το πολύ δύσκολο ματς με τηνΑπό την άλλη πλευρά, ηάρχισε το τουρνουά με ήττα, αλλά εντός προγράμματος, αφού ήρθε κόντρα σε ένα από τα μεγάλα φαβορί, την. Οι, μάλιστα, έδειξαν αρκετά ανταγωνιστικό πρόσωπο και ζόρισαν αρκετά τα «Τρία Λιοντάρια», που αρκέστηκαν στη νίκη με 1-0 και δεν άξιζαν κάτι παραπάνω βάσει εικόνας.Για τη, το ματς αυτό είναι το πιο κομβικό του ομίλου. Σε περίπτωση νίκης, βάζει πολύγια πρόκριση στην επόμενη φάση, αφού ακολουθεί γι' αυτή το ματς με τη Δανία, από την οποία δεν έχει κάτι να φοβηθεί. Μία ήττα, ωστόσο, στα «χέρια» της θεωρητικά πιο αδύναμης ομάδας του γκρουπ, μπορεί να αποβεί «μοιραία» για την ομάδα τουΑξίζει να σημειωθεί ότι ο, που τραυματίστηκε στο πρώτο ματς, θα χάσει όλο το τουρνουά για τη Σερβία. Επομένως, το πιο πιθανό σενάριο είναι ονα πάρει τη θέση του στο βασικό σχήμα και να καλύψει όλη την αριστερή πλευρά.Όμπλακ, Γιάνζα, Μπίγιολ, Ντρκούσιτς, Κάρνιτσνικ - Μλάκαρ, Έλσνικ, Τσέριν, Στογιάνοβιτς - Σέσκο, Σπόραρ.Ραΐκοβιτς, Βελίκοβιτς, Μιλένκοβιτς, Πάβλοβιτς - Ζίβκοβιτς, Λούκιτς, Γκούντελι, Μλαντένοβιτς - Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Βλάχοβιτς, Μίτροβιτς.Ίστβαν Κόβακς (Ρουμανία)Allianz Arena, Μόναχο

