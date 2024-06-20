Δανία-Αγγλία: Συναντιούνται για πρώτη φορά μετά τον ημιτελικό του προηγούμενου Euro

18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Δυνατή μάχη με φόντο την πρόκριση στη Φρανκφούρτη!



Δανία και Αγγλία τίθενται αντιμέτωπες απόψε (19:00, ΕΡΤ1, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, sport-fm.gr) στο «Deutsche Bank Park», έδρα της Άιντραχτ, για τη δεύτερη αγωνιστική του τρίτου ομίλου στο Euro 2024!



Οι δύο ομάδες θα συναντηθούν για πρώτη φορά μετά τον Ιούλιο του 2021 και τον ημιτελικό του προηγούμενου Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο «Γουέμπλεϊ», όπου η Αγγλία είχε πανηγυρίσει τη μεγάλη νίκη με 2-1 στην παράταση και είχε πάρει την πρόκριση, πριν χάσει τελικά το πολυπόθητο τρόπαιο από τους Ιταλούς.







Παρότι δεν εντυπωσίασε με την απόδοσή της, η Αγγλία ξεκίνησε νικηφόρα τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση επικρατώντας με 1-0 της Σερβίας. Μπήκε… φουριόζα και προηγήθηκε νωρίς, στο 13ο λεπτό με το γκολ του Μπέλιγχαμ, ενώ όσο περνούσε η ώρα αφοσιωνόταν όλο και περισσότερο στα αμυντικά της καθήκοντα, καταφέρνοντας τελικά να πάρει το τρίποντο, κόντρα σε μια αντίπαλο με ποιότητα. Μπορούσε να σκοράρει ένα ακόμα γκολ, έχοντας και δοκάρι με τον Κέιν, αλλά στο τέλος απειλήθηκε και θα μπορούσε να ισοφαριστεί.



Έτσι, οι Βρετανοί έκαναν με το «καλημέρα» σημαντικό βήμα πρόκρισης, την οποία θα εξασφαλίσουν σε περίπτωση που κάνουν το 2/2 απόψε, στο θεωρητικά απαιτητικότερο τεστ που θα έχουν να δώσουν στον όμιλο. «Είχαμε πολύ μεγάλη πίεση, αλλά τα καταφέραμε και αυτό είναι το σημαντικό. Έτσι είναι τα πράγματα στα μεγάλα τουρνουά», δήλωσε ο Σάουθγκεϊτ, ο οποίος λογικά δεν θα έχει ξανά στη διάθεσή του τον Λουκ Σο, ενώ δεν αποκλείεται να επιλέξει για το βασικό του σχήμα έναν εκ των Μέινου ή Γκάλαχερ.



Από την άλλη, η Δανία μπήκε πολύ δυνατά στην πρεμιέρα της στη διοργάνωση κόντρα στην Σλοβενία, προηγήθηκε με γκολ του Έρικσεν στο 17’, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο έχασε την… σπιρτάδα της, είδε την απόδοσή της να πέφτει σταδιακά και τελικά ισοφαρίστηκε για το τελικό 1-1 στο 77’. Έχασε το τρίποντο κόντρα σε μια ομάδα που ήταν… του χεριού της και τώρα καλείται να κάνει την υπέρβαση κόντρα στη σαφώς ποιοτικότερη ομάδα των «τριών λιονταριών».



Στα αγωνιστικά, ο κόουτς Κάσπερ Χιούλμαντ λογικά θα έχει διαθέσιμο τον αρχηγό της ομάδας, Σίμον Κίερ, ο οποίος δεν αγωνίστηκε στην πρεμιέρα, αλλά έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε και μπορεί να αγωνιστεί.



Οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί 23 φορές στο παρελθόν, με την Αγγλία να έχει 14 νίκες, τη Δανία 5, ενώ 5 αναμετρήσεις τους ολοκληρώθηκαν ισόπαλες. Πιο πρόσφατη



Πιθανές ενδεκάδες:



Δανία (Χιούλμαντ, 3-5-2): Σμάιχελ – Βέστεργκααρντ, Κρίστενσεν, Άντερσεν – Κρίστιανσεν, Έρικσεν, Χόιμπιεργκ, Χιούλμαντ, Μάελε – Χόιλουντ, Βιντ



Αγγλία (Σάουθγκεϊτ, 4-2-3-1): Πίκφορντ – Γουόκερ, Γκουέχι, Στόουνς, Τρίπιερ – Άρνολντ, Ράις – Σάκα, Μπέλιγχαμ, Φόντεν – Κέιν



Διαιτητής: Αρτούρ Σοάρες Ντίας (Πορτογαλία)



Γήπεδο: «Deutsche Bank Park» (Φρανκφούρτη)

