Αγκάλιασε την πρόκριση η... σπάταλη Ελβετία, παρέμεινε «ζωντάνη» η Σκωτία

Η Σκωτία προσπάθησε να ξεκινήσει δυνατά, μεταφέροντας την πίεση στα αντίπαλα καρέ και με δύο back-to-back εκτελέσεις κόρνερ. Ωστόσο, σιγά-σιγά η Ελβετία άρχισε να ανεβάζει στροφές και να αναλαμβάνει την πρωτοβουλία των κινήσεων.

Βέβαια, εκείνη που πήρε προβάδισμα ήταν η ομάδα του Στιβ Κλαρκ, έστω και με δόση τύχης. Στο 13', λοιπόν, οι Σκωτσέζοι ξεδίπλωσαν υπέροχη αντεπίθεση μετά από κόρνερ των αντιπάλων τους, με τον Ρόμπερτσον να κουβαλά την μπάλα, η οποία έφτασε στον ΜακΤόμινεϊ που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με μονοκόμματο σουτ, ευνοούμενος και από την κόντρα στον Σαρ. Ένα τέρμα που χρεώθηκε από την UEFA ως αυτογκόλ στον στόπερ της Νιούκαστλ.

Παρόλα αυτά, η απάντηση της Ελβετίας ήταν σχετικά άμεση (26'). Ένας συνδυασμός λάθους των Σκωτσέζων αλλά και αξιοποίησης της ποιότητας του Σακίρι! Ο Ράλστον γύρισε λανθασμένα την μπάλα, η οποία έφτασε στο ύψος της μεγάλης τους περιοχής στον 32χρονο άσο που, χωρίς να το πολυσκεφτεί, έπιασε τρομερή φαλτσαριστή σουτάρα με την μπάλα να καρφώνεται στο παραθυράκι της εστίας του Γκαν.

Πλέον, το μομέντουμ άνηκε ξεκάθαρα στην Ελβετία, η οποία έτσι κι αλλιώς έδειχνε -και ήταν- πιο επικίνδυνη ομάδα. Το σύνολο του Μουράτ Γιακίν, δε, δημιούργησε νέες φάσεις. Στο 32' ο Γκαν είχε απάντηση στο σουτ του Εντόι (τρομερή ανάπτυξη, τακουνάκι του Σακίρι και ωραία ενέργεια του Εντόι πριν εκτελέσει), ενώ ένα λεπτό αργότερα ακυρώθηκε γκολ του ίδιου παίκτη -ορθώς- λόγω οφσάιστ (σε ένα ακόμα λάθος, πάντως, της άμυνας της Σκωτίας).

Ένα πρώτο ημίχρονο χωρίς τον σπουδαίο ρυθμό, αλλά με ένταση, καλές στιγμές και το οποίο ολοκληρώθηκε στο 1-1.

Χωρίς αλλαγές ξεκίνησαν το δεύτερο μέρος οι δύο ομάδες, με το παιχνίδι να εξελίσσεται σε χαμηλό τέμπο.

Χωρίς φάση στο πρώτο δεκάλεπτο, αλλά σιγά-σιγά το ματς ξαναζωντάνεψε. Εκείνη που το προκάλεσε ήταν η Ελβετία, με τον Γκαν να έχει απάντηση στο διαγώνιο σουτ του Βάργκας στο 56', ενώ στο 58' είδε τον Εντόι να απελευθερώνεται υπέροχα, αλλά να αστοχεί στο μεταξύ τους τετ-α-τετ! Σε μια φάση που έφερε και τον σοβαρό, όπως φαίνεται, τραυματισμό του Τίρνεϊ στην προσπάθειά του να ανακόψει τον αντίπαλό του κατά τη βαθιά μπαλιά που του έγινε. Ακόμα μία φάση στο 64' για τους τυπικά φιλοξενούμενους και πάλι με διαγώνιο σουτ του Βάργκας.

Για να απαντήσει η Σκωτία στο 67' με δοκάρι! Ο Ρόμπερτσον βρήκε με γλυκό γέμισμα στο δεύτερο δοκάρι τον Χάνλεϊ, με την μπάλα μετά την κεφαλιά του τελευταίου να προσκρούει στη δεξιά δοκό. Στην εξέλιξη της φάσης απομάκρυναν οι Ελβετοί.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Σκωτία (Στιβ Κλαρκ): Γκαν – Ράλστον, Χέντρι, Χάνλεϊ, Τίρνεϊ (61' ΜακΚένα), Ρόμπερτσον – ΜακΤόμινεϊ, Γκίλμουρ, ΜακΓκρέγκορ, ΜακΓκίν – Άνταμς.

Ελβετία (Μουράτ Γιακίν): Ζόμερ – Σαρ, Ακάντζι, Ροντρίγκεζ – Βίντμερ (86' Στεργίου), Τζάκα, Φρόιλερ (75' Σιέρο), Σακίρι (60' Εμπολό) – Έμπισερ, Βάργκας (75' Ρίντερ), Εντόι (86' Αμντουνί).

Διαιτητής της αναμέτρησης ήταν ο Σλοβάκος Ιβάν Κούζλιακ.

