Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πρωτοστατεί σε ένα ακόμη εντυπωσιακό στατιστικό, καθώς σημείωσε την ταχύτερη τελική ταχύτητα σε Euro από το 2012 και από τότε που άρχισαν να παρακολουθούν αυτή την κατηγορία.

Είναι 39 ετών. Παίζει σε έξι συνεχόμενα Euro. Όλοι οι παίκτες από την πρώτη του διοργάνωση το 2004 έχουν αποσυρθεί και ελάχιστοι παίζουν ακόμα από το 2008. Είναι πρώτος σε γκολ-ασίστ στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ενώ έχει και τις περισσότερες συμμετοχές.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι μια μηχανή που δεν σταματάει να καταρρίπτει ρεκόρ και έβαλε σε ένα ακόμη το όνομά του, που μοιάζει... τρομακτικό αν αναλογιστεί κανείς την ηλικία του.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της UEFA, ο CR7 σημείωσε στο φετινό Euro την ταχύτερη τελική του ταχύτητα με 32,7 χλμ./ώρα, αριθμός που είναι η υψηλότερη καταγεγραμμένη τελική ταχύτητα στο τουρνουά από τότε που ξεκίνησαν να παρακολουθούν αυτό το στατιστικό το 2012.

Ο τρόπος δουλειάς του τόσο εντός, όσο και εκτός του γηπέδου του δίνουν το δικαίωμα να πιάνει τέτοιες επιδόσεις, που σίγουρα δεν έχουμε δει από κανέναν άλλο όλα αυτά τα χρόνια στο ποδόσφαιρο.

