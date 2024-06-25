18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Το ματς:

Η Αυστρία δεν… αρνήθηκε την παραχώρηση της μπάλας από πλευράς Ολλανδίας στο ξεκίνημα και προσπάθησε να «πλήξει» την αντίπαλη άμυνα, κυκλοφορώντας την με υπομονή και παίζοντας με μπαλιές στην «πλάτη» της.



Τα κατάφερε αρκετά νωρίς, με το υπ’ αριθμόν επτά αυτογκόλ στην διοργάνωση, μόλις στο 5’. Όταν από πάσα ακριβείας του Αρναούτοβιτς, ο Πρας έφυγε στον χώρο από αριστερά, σέντραρε και ο Μάλεν έστειλε με προβολή την μπάλα στα δίχτυα του Φερμπρούχεν, για το 0-1!



Η ομάδα του Ραλφ Ράνγκνικ συνέχισε να πιέζει ψηλά τον αντίπαλο της, που έμοιαζε «βραχυκυκλωμένος», είχε ωστόσο την δυνατότητα να ισοφαρίσει στο 14ο λεπτό, κόντρα στη ροή του αγώνα, αλλά ο Ράιντερς πλάσαρε άστοχα, παρότι αμαρκάριστος.



Παρά την προβληματική τους εικόνα σε δημιουργικό κυρίως επίπεδο, οι «οράνιε» αύξαναν την πίεσή τους όσο περνούσε η ώρα και ήταν εκείνοι που είχαν και την επόμενη μεγάλη ευκαιρία στην αναμέτρηση…



Με τον Ράιντερς να τροφοδοτεί με ωραία κάθετη τον Μάλεν, ο οποίος είχε την δυνατότητα να εξιλεωθεί στο 23’, αλλά το πλασέ του μέσα από την περιοχή ήταν κάκιστο και… την έχασε.



Βλέποντας την ομάδα του να δυσκολεύεται, ο Ρόναλντ Κούμαν αντικατέστησε τον Φέερμαν με τον Σίμονς, λίγο μετά το ημίωρο, όμως ήταν η Αυστρία εκείνη που έχασε την διπλή ευκαιρία για να σκοράρει.



Καθώς ο Φερμπρούχεν έβγαλε το μακρινό, δυνατό, σουτ του Ζάμπιτσερ από κομπίνα σε κόρνερ, ενώ ούτε ο Γκρίλιτς, ούτε και ο Αρναούτοβιτς στην εξέλιξη της φάσης μπόρεσαν να τον νικήσουν…



Με τον Ντεπάι να έχει δοκάρι, με κεφαλιά, ως μη γενόμενο, βέβαια, λόγω οφσάιντ στο ξεκίνημα στο 42ο λεπτό και το 0-1 να διατηρείται μέχρι την ανάπαυλα.



Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε παρόμοια με το πρώτο, αλλά αυτή την φορά ιδανικά για την Ολλανδία, η οποία ισοφάρισε μόλις στο 47’, χάρη στην ωραία ενέργεια του Σίμονς στην αντεπίθεση και το γκολ του Χάκπο, με ωραίο τελείωμα στο πλαϊνό δίχτυ, από αριστερά της περιοχής!



Έχοντας πάρει το μομέντουμ, έψαξε για την ανατροπή, κέρδισε κάποια διαδοχικά κόρνερ, αλλά μέχρι εκεί. Και κάπως έτσι, αντί για το 2-1, ήρθε το… 1-2, στο 59ο λεπτό.



Όταν από το παράλληλο γύρισμα του Γκρίλιτς από την αριστερή πλευρά, ο Σμιντ με κεφαλιά και την παρέμβαση και του Ντε Φράι, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του ανήμπορου να αντιδράσει Φερμπρούχεν, δίνοντας ξανά το προβάδισμα στους «φιλοξενούμενους»!



Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Ολλανδία (Ρόναλντ Κούμαν): Φερμπρούχεν, Χερτράιντα, Ντε Φράι, Φαν Ντάικ, Άκε, Ράιντερς, Σχούτεν, Φέερμαν (35' Σίμονς), Μάλεν, Χάκπο, Ντεπάι.



Αυστρία (Ραλφ Ράνγκνικ): Πεντς, Πος, Βέμπερ, Λίνχαρτ, Πρας, Ζάιβαλντ, Γκρίλιτς, Βίμερ, Ζάμπιτσερ, Σμιντ, Αρναούτοβιτς.

