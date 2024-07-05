Ενισχυμένες αποδόσεις* από το Πάμε Στοίχημα στους προημιτελικούς του Ευρωπαϊκού

18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Μεγάλα παιχνίδια περιλαμβάνει το πρόγραμμα της προημιτελικής φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Σήμερα γίνονται οι αγώνες Ισπανία-Γερμανία (19:00) και Πορτογαλία-Γαλλία (22:00) και αύριο διεξάγονται οι αναμετρήσεις Αγγλία-Ελβετία (19:00) και Ολλανδία-Τουρκία (22:00).

Οι σπουδαίες αναμετρήσεις του Ευρωπαϊκού μένουν αξέχαστες στα καταστήματα ΟΠΑΠ που προσφέρουν τις καλύτερες αποδόσεις που έγιναν ποτέ από το Πάμε Στοίχημα.

Στα καταστήματα ΟΠΑΠ προσφέρονται και οι ακόλουθες στοιχηματικές επιλογές με ενισχυμένες αποδόσεις*:

Ισπανία-Γερμανία

Σκορ πολλαπλών επιλογών: 1-0, 2-0 ή 3-0

Ακριβές Σκορ: 1-1

Ο Άλβαρο Μοράτα να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή

Ο Τζαμάλ Μουσιάλα να σκοράρει πρώτος

Πορτογαλία-Γαλλία

Σκορ πολλαπλών επιλογών: 1-2, 1-3 ή 1-4

Ακριβές Σκορ: 0-2

Ο Μπρούνο Φερνάντες να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή

Ο Κίλιαν Μπαπέ να σκοράρει πρώτος

Αγγλία-Ελβετία

Σκορ πολλαπλών επιλογών: 1-0, 2-0 ή 3-0

Ακριβές Σκορ: 2-1

Ο Μπουκαγιό Σακά να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή

Ο Χάρι Κέιν να σκοράρει πρώτος

Ολλανδία-Τουρκία

Σκορ πολλαπλών επιλογών: 2-1, 3-1 ή 4-1

Ακριβές Σκορ: 2-0

Ο Μέμφις Ντεπάι να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή

Ο Κόντι Χάπκο να σκοράρει πρώτος

Αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές έχει το Πάμε Στοίχημα για κάθε παιχνίδι του Ευρωπαϊκού, καθώς και πλήθος Bet Builder Ready για τους 4 προημιτελικούς.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει και τις ακόλουθες προωθητικές ενέργειες* για να ζήσεις αυτό το Ευρωπαϊκό καλύτερα από ποτέ:

Boost Νίκης

Σκορ 3

Στο Παρά 1

Επιστροφή Στοιχήματος

Football Party με καθημερινές προσφορές από το ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις*

Η ποδοσφαιρική δράση συνεχίζεται στα καταστήματα ΟΠΑΠ, με καθημερινές προσφορές* από το ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις στο opapstore app. Με το Πάμε Στοίχημα σε ρόλο οικοδεσπότη, οι πελάτες των καταστημάτων ΟΠΑΠ ζουν μια μοναδική ποδοσφαιρική εμπειρία, γεμάτη συγκινήσεις και ατέλειωτη δράση.

Στο Ευρωπαϊκό, όσοι έχουν την εφαρμογή στο κινητό τους, μπορούν να ξεκλειδώνουν τις καθημερινές αποστολές του προγράμματος πιστότητας «ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις», όπου τους περιμένουν αποστολές, εκπλήξεις και δώρα*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Πηγή: skai.gr

