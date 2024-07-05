Άρης Αντωνόπουλος στο ΟΠΑΠ Game Time: «Πανηγύρισα στη Λεωφόρο το 7ο αστέρι του Παναθηναϊκού»

18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Αυθόρμητος, πολυτάλαντος με πολύ χιούμορ και αυτοσαρκασμό.

Ο ηθοποιός Άρης Αντωνόπουλος είναι ο καλεσμένος αυτής της εβδομάδας στο OΠΑΠ Game Time σε μια εκπομπή που έχει Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, μπάσκετ, υποκριτική αλλά και… live μουσική.

Από τον Κριστιάνο Ρονάλντο και τον Εμπαπέ, μέχρι τον Εισβολέα και την «Ηλέκτρα» στην οποία πρωταγωνιστεί, ο Άρης Αντωνόπουλος έρχεται στο στούντιο του ΟΠΑΠ και προσφέρει απολαυστικό θέαμα προσπαθώντας με απόλυτη επιτυχία να μάθει στη Χριστίνα Βραχάλη να παίζει σαξόφωνο.

Το αποτέλεσμα είναι ξεκαρδιστικό!

Δείτε το βίντεο:

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

