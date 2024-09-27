Τα χταπόδια είναι πολύ περισσότερο σοφιστικέ από όσο νομίζαμε. Παρόλο που γενικότερα είναι μοναχικοί τύποι, τα χταπόδια ενίοτε συνεργάζονται με ψάρια για να βρουν το θήραμά τους. Η συνεργασία αυτή, ωστόσο, κάποιες φορές δεν πάει βάσει σχεδίου και το αποτέλεσμα είναι τα ψάρια να εισπράττουν μια καρπαζιά από τα πολύ χαριτωμένα κατά τα άλλα χταπόδια.

Ειδικότερα, μια νέα έρευνα οδηγήθηκε στο παραπάνω συμπέρασμα μετά από τη μελέτη πάνω σε κάποιες αγέλες κυνηγιού που αποτελούνται από ένα χταπόδι και διάφορα είδη ψαριών.

Πώς λειτουργεί η συνεργασία;

Τα ψάρια ανιχνεύουν το πιθανό θήραμα και στη συνέχεια καλούν το χταπόδι για να το ξετρυπώσει από τις χαραμάδες που δεν μπορούν να φτάσουν.

Επιπλέον, το χταπόδι θα διώξει τα ψάρια που απλώς κρέμονται γύρω από την αγέλη ελπίζοντας να πιάσουν κάτι, αντί να βοηθήσουν ενεργά να βρουν θήραμα. «Έχουν κατανοήσει ότι αυτά τα ψάρια τα εκμεταλλεύονται», λέει ο Eduardo Sampaio στο Ινστιτούτο Μαξ Πλανκ για τη Συμπεριφορά των Ζώων στη Γερμανία.

Τα χταπόδια ημέρας (Octopus cyanea) είναι κοινά στον Ινδο-Ειρηνικό, τα οποία βρίσκονται παντού από την Ερυθρά Θάλασσα έως τη Χαβάη. Κυνηγούν τυλίγοντας τους εαυτούς τους γύρω από αντικείμενα όπως πέτρες, σχηματίζοντας κάτι σαν σακούλα με τη μεμβράνη ανάμεσα στα πλοκάμια τους που παγιδεύει μικρά ζώα, μια τεχνική που ονομάζεται web-over.

Ψάρια και χταπόδι διαμορφώνουν ισχυρή ομάδα δράσης

Ομάδες κυνηγιού που αποτελούνται από ένα χταπόδι Octopus cyanea και κάποια ψάρια, συνήθως ένα μείγμα διαφορετικών ειδών, περιγράφηκαν για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1990, λέει ο Sampaio, αλλά υποτίθεται ότι τα ψάρια απλώς ακολουθούν το χταπόδι για να προσπαθήσουν να αρπάξουν οποιοδήποτε θήραμα ξεφύγει από τα νύχια του.

Κατά τη διάρκεια 120 ωρών κατάδυσης στην Ερυθρά Θάλασσα, ο Sampaio κατέγραψε 13 από αυτά τα ομαδικά κυνήγια με διάταξη διπλής κάμερας. Στη συνέχεια, η ομάδα του κατέγραψε χειροκίνητα τις τρισδιάστατες κινήσεις των μελών της ομάδας στις ηχογραφήσεις, ώστε να μπορούν να αναλυθούν στατιστικά.

«Όχι μόνο τα ψάρια ακολουθούν το χταπόδι τριγύρω, αλλά και το χταπόδι σίγουρα ακολουθεί τα ψάρια», λέει ο Sampaio. «Αν ένα ψάρι κινείται ευθεία και γρήγορα προς μια τοποθεσία, αυτό είναι ένα ισχυρό μήνυμα σε όλους στην ομάδα ότι υπάρχει κάτι ενδιαφέρον εκεί».

