Πολωνία: Eλαφάκι μικροσκοπικού είδους υπό εξαφάνιση γεννήθηκε σε ζωολογικό κήπο

Ο ζωολογικός κήπος της Βαρσοβίας δέχεται προτάσεις για το όνομα ενός θηλυκού μικρού ελαφιού νότιου πουντού, του δεύτερου μικρότερου είδους ελαφιών στον κόσμο, το οποίο γεννήθηκε πριν από δύο μήνες.

Με προέλευση τα δάση της Χιλής και της Αργεντινής, ένα ενήλικο πουντού έχει ύψος έως 46 εκατοστά και βάρος έως 15 κιλά.

Οι υπεύθυνοι του ζωολογικού κήπου ζήτησαν από το κοινό να προτείνει ονόματα μέσω του Facebook, που να ξεκινούν με το γράμμα «Π», όπως έγινε και με άλλα ζωάκια που γεννήθηκαν φέτος.

Η υπεύθυνη μάρκετινγκ του ζωολογικού κήπου Άννα Τάντρα εξήγησε ότι με τη γέννηση αυτή ο πληθυσμός των πουντού στις εγκαταστάσεις του ανέρχεται πλέον σε 4.

«Πρόκειται για μια πολύ σπουδαία γέννηση, διότι είναι ένα είδος υπό εξαφάνιση», τόνισε.

«Το νότιο πουντού (southern pudu) είναι ένα πολύ μυστικοπαθές ζώο… είναι πραγματικό δύσκολο να την εντοπίσει κανείς έξω, επειδή κρύβεται κάπου στους θάμνους, υπό το άγρυπνο βλέμμα της μητέρας της».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.