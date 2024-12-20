Πεντακόσια χελωνάκια caretta-caretta υπολογίζεται πως έφτασαν στη θάλασσα, μετά τις εκσκαφές φωλιών που πραγματοποιήθηκαν στην Παχιά 'Αμμο Σταυρού Ακρωτηρίου, το 2024.

Τα στοιχεία δημοσιοποίησε ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Σταυρού και καλεί τις αρμόδιες αρχές για την προστασία της βιοποικιλότητας και της άγριας φύσης, να εξασφαλίσουν την προστασία της περιοχής.

Εθελοντές του Συλλόγου ΑΡΧΕΛΩΝ πραγματοποίησαν τον Σεπτέμβριο, εκσκαφή συνολικά 3 φωλιών στην ανατολική πλευρά της παραλίας, εντοπίζοντας συνολικά 248 αυγά, ενώ από αυτά εκκολάφτηκαν τα 187.

Στις 17 και 18 Οκτωβρίου ακολούθησε η εκσκαφή άλλων 8 φωλιών από τον από τον ειδικό επιστήμονα Μιχάλη Δρεττάκη, του Εργαστηρίου Οικολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης/Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σύμφωνα με στοιχεία του κ. Δρεττάκη, για την πολύτιμη βιοποικιλότητα της περιοχής του Σταυρού, πιστοποιήθηκαν πολλές έξοδοι της Caretta-Caretta και κατοχυρώθηκε η ύπαρξη αρκετών φωλιών με τα ίχνη των ώριμων θηλυκών ή των νεοσσών.

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας ανάλυσε τα δεδομένα, επισήμανε ότι η παραλία της Παχιάς 'Αμμου κατά την αναπαραγωγική περίοδο του 2024 είχε σημαντική πυκνότητα ωοτοκίας της Caretta-caretta. Διαπιστώθηκε απόλυτα η ύπαρξη 13 φωλιών, 11 τις από οποίες εκσκάφθηκαν. Η εκτίμηση της σημαντικότητας της Παχιάς 'Αμμου για το είδος θα χρειαστεί μια χρονοσειρά αρκετών ετών με επαρκή στοιχεία για να γίνει. Από τα δεδομένα αυτής της χρονιάς προκύπτει ότι τουλάχιστον πέντε θηλυκά άτομα Caretta-caretta χρησιμοποίησαν την παραλία για την αναπαραγωγή τους (από μία ως και τρεις φορές), αριθμός που χαρακτηρίζεται από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης ως αξιόλογος. Τα βιντεοσκοπημένα άτομα δείχνουν να είναι μικρού ως μέσου μεγέθους και πιθανότερο είναι ο πληθυσμός να έχει αρκετά νεαρά άτομα δηλαδή χελώνες που μόλις έχουν μπει στην αναπαραγωγική περίοδο κάτι που ανταποκρίνεται και στο σχετικά μικρό μέσο όρο του αριθμού αυγών από τις φωλιές που εκσκάφτηκαν. Υπολογίζεται λοιπόν ότι τουλάχιστον 500 χελωνάκια έφθασαν με ασφάλεια στη θάλασσα.

Όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες και τα μέλη του Συλλόγου στο Σταυρό Ακρωτηρίου, είναι χρέος όλων μας να εξασφαλίσουμε την προστασία της περιοχής και τη διατήρηση αυτού του τόσου εμβληματικού είδους της άγριας φύσης, ενώ το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης αναμένεται να ανακοινώσει λεπτομέρειες για την σημασία της παραλίας της Παχιάς Άμμου για την χλωρίδα, την πανίδα και γενικότερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

