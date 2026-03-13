Βραζιλιάνοι επιστήμονες εντόπισαν ένα νέο είδος γιγάντιου δεινοσαύρου που μοιάζει με ένα παρόμοιο ζώο που βρέθηκε στην Ισπανία. Η ανακάλυψη ενισχύει τη γνώση ότι χερσαίες διαδρομές συνέδεαν κάποτε - πριν 120 εκατ. χρόνια - τμήματα της Νότιας Αμερικής, της Αφρικής και της Ευρώπης.

Το είδος, που ονομάστηκε Dasosaurus tocantinensis, είναι ένα από τα μεγαλύτερα που έχουν βρεθεί στη χώρα της Νότιας Αμερικής.

Τα λείψανα ανακαλύφθηκαν το 2021 σε μια τοποθεσία όπου πραγματοποιούνταν έργα υποδομής κοντά στην Νταβινόπολις και η έρευνα διεξήχθη υπό την καθοδήγηση του Έλβερ Μέιερ από το Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο της Κοιλάδας του Σάο Φρανσίσκο.

Το όνομα του Dasosaurus tocantinensis συνδυάζει αναφορές στην περιοχή όπου βρέθηκε ο δεινόσαυρος, συμπεριλαμβανομένου του ποταμού Tocantins, ενός σημαντικού υδάτινου δρόμου του οποίου τα ανατολικά σύνορα βρίσκονται κοντά στον χώρο των που βρέθηκαν τα λείψανα.



Τα ευρήματα περιλαμβάνουν ένα μηριαίο οστό μήκους περίπου 1,5 μ. (59 ιντσών), το οποίο βοήθησε τους ερευνητές να υπολογίσουν ότι το ζώο είχε μήκος περίπου… 20μ.

«Καθώς η ανασκαφή προχωρούσε με την πάροδο των ημερών, αρχίσαμε να βλέπουμε τα στοιχεία αυτού του τεράστιου οστού, που είναι το μηριαίο», δήλωσε ο Λεονάρντο Κέρμπερ, παλαιοντολόγος στο Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο της Σάντα Μαρία (UFSM) που βοήθησε στην έρευνα.

Σύμφωνα με το UFSM, η ανάλυση έδειξε ότι το είδος αυτό είναι ο πιο κοντινός γνωστός συγγενής του Garumbatitan morellensis, ενός δεινοσαύρου που έχει καταγραφεί στην Ισπανία.

Η καταγωγή τους ήταν ευρωπαϊκή και ενδέχεται να έχουν διασκορπιστεί - σχεδόν 130 χρόνια πριν - σε αυτό που σήμερα ονομάζουμε Νότια Αμερική, πιθανώς μέσω της βόρειας Αφρικής.

Επιμέλεια: Γιαννουλάκη Λυγερή



Πηγή: skai.gr

