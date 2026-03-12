Όταν η κατάδυση γίνεται προσφορά στο περιβάλλον

Δεν είναι απλώς μια σχολή κατάδυσης. Οι άνθρωποι της Deep Blue Academy μετατρέπουν κάθε βουτιά σε επιχείρηση καθαρισμού του βυθού.

Καθαρίζουν ενεργά τον Παγασητικό από κάθε είδους απορρίμματα (λάστιχα, πλαστικά, σίδερα) στέλνοντας, και μέσα από ρεπορτάζ του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ, το μήνυμα πως ό,τι κρύβεται μέσα στους βυθούς και δεν το βλέπουμε, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει.

Αντιθέτως, απειλεί τη χλωρίδα και την πανίδα και ολόκληρο το οικοσύστημά μας.

Πηγή: skai.gr

