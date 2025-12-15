Βόλος: Από τη φωτιά και την πλημμύρα… στην ευλογιά

Στη Μαγνησία, ο Γιώργος Τερζάκης μετρά πλέον τρεις σοβαρές καταστροφές στο κοπάδι του: φωτιά, πλημμύρα και, πιο πρόσφατα, ευλογιά.

Η νέα αυτή απώλεια έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κτηνοτρόφους της περιοχής, που μιλούν ανοιχτά στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ, για αδιέξοδο και ζητούν άμεση αλλαγή στη διαχείριση της κρίσης.

Κοινή θέση τους πλέον είναι ότι ο εμβολιασμός πρέπει να αποτελέσει την κύρια γραμμή άμυνας, αντί της θανάτωσης των ζώων.

Την ίδια ώρα, οι κτηνίατροι της Μαγνησίας έχουν ήδη προτείνει συγκεκριμένο σχέδιο περιορισμού της νόσου, τονίζοντας την ανάγκη για γρήγορη εφαρμογή, ώστε να αποφευχθούν νέες απώλειες στον κτηνοτροφικό τομέα.

Πηγή: skai.gr

