Οι πληγές του Daniel, ακόμη ανοιχτές στη Μαγνησία

Ήταν αρχές Σεπτεμβρίου του 2023 όταν η κακοκαιρία Daniel έπληξε ανεπανόρθωτα τη Θεσσαλία. Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες «έπνιξαν» τον κάμπο, και ολόκληρα χωριά βυθίστηκαν κάτω από λασπόνερα. Οι κάτοικοι της περιοχής είδαν το βιος τους να εξαφανίζεται σε λίγες μόλις ώρες, ενώ υπήρξαν και νεκροί. Οι εικόνες με τους ανθρώπους που βρίσκονταν πάνω στις ταράτσες των σπιτιών τους, για να μην παρασυρθούν από τα ορμητικά νερά, και οι διασώστες που πήγαν να τους απεγκλωβίσουν με βάρκες είναι βαθιά χαραγμένες στη μνήμη μας, και για τους ανθρώπους της περιοχής είναι μία σκληρή πραγματικότητα, που εξακολουθούν να βιώνουν κάθε ξεχωριστή ημέρα. Για πολλούς ο χρόνος σταμάτησε τότε.

Αυτή η κακοκαιρία προκάλεσε τεράστιες καταστροφές και στον Νομό Μαγνησίας. Μεγάλες κατολισθήσεις, σπίτια στο χείλος του γκρεμού, κατακερματισμένοι δρόμοι και ένας Βόλος μέσα στις λάσπες. Όσοι βρίσκονταν στην περιοχή εκείνες τις ημέρες, έζησαν ένα πραγματικό θρίλερ. Δεν ήξεραν από πού να προφυλαχτούν. Ένα από τα χωριά που «χτυπήθηκαν» ήταν και το Λουζίνικο Βόλου.

Εκεί βρίσκονταν επί ενάμιση αιώνα το γραφικό, πέτρινο γεφύρι του χωριού, διαμάντι της περιοχής, που όμως δεν άντεξε την ορμή των νερών και μισογκρεμίστηκε. Τα σπίτια υπέστησαν τεράστιες ζημιές, ενώ πολλά από αυτά καταστράφηκαν, όταν υποχώρησε το έδαφος, όπου ήταν χτισμένα. Σήμερα, δύο χρόνια και τρεις μήνες μετά από αυτό το ακραίο καιρικό φαινόμενο, τίποτα δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά στο χωριό…

Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα στον ΣΚΑΪ» κάνοντας ένα οδοιπορικό στον Νομό Μαγνησίας, κατέγραψε την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή, και μας μετέδωσε στιγμιότυπα βιβλικής καταστροφής. Οι κάτοικοι του χωριού λένε χαρακτηριστικά, πως «τι να ερχόσασταν μία μέρα μετά την κακοκαιρία, τι να έρθετε σήμερα, θα αντικρίσετε ακριβώς την ίδια απογοητευτική εικόνα». Το κατεστραμμένο οδικό δίκτυο και η έλλειψη δικτύου κινητής τηλεφωνίας είναι δύο από τα πολλά προβλήματα που εξακολουθούν να ταλαιπωρούν ακόμη και σήμερα τους ντόπιους. Ανησυχούν, μάλιστα, πως αν συμβεί ξανά κάτι ανάλογο, δεν θα μπορούν καν να καλέσουν για βοήθεια! Νιώθουν αποκομμένοι από τον υπόλοιπο κόσμο, παρά το γεγονός ότι βρίσκονται λίγο μακριά από τον Βόλο.

Το εμβληματικό γεφύρι του χωριού, που ήταν σήμα κατατεθέν της περιοχής, σήμερα στέκει μισογκρεμισμένο, ενώ πια δεν είναι λειτουργικό, αλλά επικίνδυνο, καθώς από στιγμή σε στιγμή μπορεί να καταρρεύσει. Από την ημέρα της καταστροφής μέχρι και σήμερα, δεν έγινε καμία ενέργεια αναστήλωσής του, ενώ οι αρμόδιοι φορείς το έχουν αφήσει κυριολεκτικά στην τύχη του, όπως και το υπόλοιπο χωριό. Κάνουν μόνο μερικές δράσεις μικρής κλίμακας, απλά για να δώσουν το παρόν, χωρίς να επεμβαίνουν ουσιαστικά και να βρίσκουν μόνιμες λύσεις σε όσα ταλανίζουν τους κατοίκους της περιοχής. Ο Δήμος ρίχνει το μπαλάκι στην Περιφέρεια, και τούμπαλιν.

Η εικόνα που μας μεταδίδει η εκπομπή του ΣΚΑΪ είναι αποκαρδιωτική. Οι πλημμυροπαθείς εδώ και δύο χρόνια παλεύουν με ό,τι έχουν για να σταθούν στα πόδια τους, και δεν έχουν λάβει ούτε ένα ψήγμα βοήθειας, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά. Κάνουν έκκληση να εισακουστούν τα αιτήματά τους και η πολιτεία, έστω και καθυστερημένα, να αναλάβει τις ευθύνες της. Μένει τώρα να δούμε στην πράξη, αν θα αλλάξει κάτι ουσιαστικά ή αν θα παραμείνουν στο έλεος της αδιαφορίας.

