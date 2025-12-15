Και φέτος, συνεχίζουμε να πρασινίζουμε την Ελλάδα από άκρη σε άκρη! Η 11η και 12η δενδροφύτευση της σεζόν, αυτή την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου στην Πεντέλη και τον Πύργο Ηλείας.

Το Όλοι Μαζί Μπορούμε συνεχίζει τις δενδροφυτεύσεις και αυτή τη χρονιά, με στόχο να δημιουργήσουμε πιο βιώσιμα και ανθεκτικά δάση.

Τα δέντρα που θα φυτευτούν είναι πλατύφυλλα και βραδύκαυστα και θα αγοραστούν από τα έσοδα των δράσεων του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

Οι δενδροφυτεύσεις θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με τον Δήμο Πεντέλης, τον Σύλλογο προστασίας και ανάπλασης του Πεντελικού (ΣΠΑΠ), τον Δήμο Πύργου και το Δασαρχείο Πύργου.

Σημεία συνάντησης:

Πεντέλη: επί της οδού Ιπποκράτους λίγο πριν το νοσοκομείο Παίδων.

Πύργος Ηλείας: στη Γέφυρα Μυρτιάς στα Χανάκια Ηλείας.

Οι δράσεις θα ξεκινήσουν στις 11:00 π.μ.

Μετά τη δενδροφύτευση θα ακολουθήσει η φροντίδα των δενδρυλλίων, που έχει αναλάβει ο Σύλλογος προστασίας και ανάπλασης του Πεντελικού και ο Δήμος Πύργου, αντίστοιχα.

Φυτεύουμε σήμερα, για να έχουμε αύριο!

