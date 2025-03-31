Πάνω από 5 εκατομμύρια προβολές έχει μέσα σε λίγες ώρες ένα βίντεο που ανέβασε στο Χ ο λογαριασμός "Nature is Amazing" και δείχνει ένα ελάφι που ποζάρει για selfie με μία τουρίστρια στον εθνικό δρυμό που ζει (κάπου στην Ασία αν κρίνουμε από την γλώσσα που μιλάνε στο βίντεο).

Η κοπέλα πλησιάζει σε απόσταση αναπνοής το αρσενικό ελάφι με τα μεγάλα κέρατα και εκείνο, μόλις βλέπει το κινητό, στέκεται ακίνητο, γυρνώντας ελαφρώς και υπερήφανα το κεφάλι του σε πόζα ¾.

Όταν όμως αυτή απλώνει το χέρι της για να δείξει το ελάφι, αυτό κατεβάζει αποτομα το κεφάλι του και την χτυπάει με τα κέρατά του.

This is extremely stupid and dangerous.. please don't try this 🚫 pic.twitter.com/8G7SGboJmp — Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) March 30, 2025

«Αυτό είναι εξαιρετικά ανόητο και επικίνδυνο.. μην το δοκιμάσετε» προειδοποιεί το Nature is Amazing στην λεζάντα της ανάρτησής του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.