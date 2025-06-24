Ανακάλυψη: Οι όρκες χρησιμοποιούν φύκια ως «εργαλεία» καλλωπισμού

Μια απρόσμενη συμπεριφορά στις όρκες κατέγραψαν επιστήμονες στον θαλάσσιο κόλπο Salish Sea.

Σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Current Biology, οι όρκες του νότου, ένας σημαντικά απειλούμενος πληθυσμός, παρατηρήθηκε να αποσπά κομμάτια από φύκια και να τα χρησιμοποιούν για να τρίβονται μεταξύ τους – συμπεριφορά που οι ερευνητές ονόμασαν «allokelping».

Πρόκειται για την πρώτη καταγεγραμμένη περίπτωση όπου θαλάσσια θηλαστικά χρησιμοποιούν αντικείμενα ως εργαλεία καλλωπισμού.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι το allokelping μπορεί να λειτουργεί είτε για την απομάκρυνση νεκρού δέρματος και τη διατήρηση υγιούς επιδερμίδας, κάτι που παραπέμπει στο γνωστό scrub νεκρών κυττάρων.

Παράλληλα, η συμπεριφορά αυτή αξιολογείται και ως μια μορφή κοινωνικής σύνδεσης, καθώς παρατηρήθηκε κυρίως ανάμεσα σε συγγενικά ή ηλικιακά κοντινά θηλαστικά

«Είναι μια εντελώς νέα μορφή χρήσης εργαλείων, που δε σχετίζεται με τροφή ή ζευγάρωμα, όπως συμβαίνει συνήθως στο ζωικό βασίλειο», δήλωσε ο επικεφαλής της μελέτης, Michael Weiss, διευθυντής έρευνας στο Center for Whale Research.

Η ανακάλυψη κατέστη δυνατή χάρη σε σύγχρονες τεχνολογίες drone που επιτρέπουν στους επιστήμονες να παρατηρούν τη συμπεριφορά των θηλαστικών από ψηλά, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες που δε θα μπορούσαν να διακριθούν από τη στεριά ή με σκάφη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.