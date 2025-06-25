Πέρασε η έκθεση Φαραντούρη για τη βιωσιμότητα στον πλανήτη

Με ευρύτατη πλειοψηφία υπερψηφίστηκε στη σημερινή κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Ανάπτυξης (DEVE) και της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Κλίματος και Ασφάλειας των Τροφίμων (ENVI) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η έκθεση του Ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη σχετικά με την εφαρμογή και υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, ενόψει του Πολιτικού Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου (UN High-Level Political Forum) που θα λάβει χώρα τον Ιούλιο στη Νέα Υόρκη.

Η έκθεση, που εκπονήθηκε με συνεργασία του Νικόλα Φαραντούρη (εισηγητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκ μέρους της Επιτροπής ENVI, the Left) με τον Ευρωβουλευτή των Σοσιαλιστών & Δημοκρατών Robert Biedroń (εισηγητή εκ μέρους της Επιτροπής DEVE, S&D), θα έρθει προς ψήφιση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την σύνοδο του Ιουλίου και θα αποτελέσει την επίσημη θέση του.

Σε δηλώσεις του αμέσως μετά το πέρας της ψηφοφορίας, ο Έλληνας Ευρωβουλευτής, καθηγητής Νικόλας Φαραντούρης σημείωσε ότι «έγινε ένα σημαντικό βήμα για τη βιωσιμότητα του πλανήτη και της κοινωνίας μας. Νιώθω περήφανος και ευγνώμων που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μας εμπιστεύτηκε μαζί με τον συνάδελφό μου Robert Biedroń, τη σημαντική αυτή Έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα που θα παρουσιαστεί στο ΟΗΕ, η οποία υπερψηφίστηκε με ευρεία πλειοψηφία από σχεδόν όλες τις ευρωομάδες του δημοκρατικού τόξου. Αποδεικνύεται ότι, ακόμη και με διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες, μπορούμε να πετύχουμε συναινέσεις με δουλειά, συνέπεια, εμπιστοσύνη και συνεργασία. Αυτή δεν είναι άλλωστε η πεμπτουσία της δημοκρατίας;».

Τι είναι οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals)

Πρόκειται για παγκόσμιους στόχους για τη βιωσιμότητα του πλανήτη όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η βιοποικιλότητα, η εξάλειψη φτώχειας και ανισοτήτων, της παιδικής εκμετάλλευσης, η προστασία της υγείας, η εκπαίδευση, οι φυσικοί πόροι κλπ.

Το Πολιτικό Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (UN High Level Political Forum) είναι η κεντρική πλατφόρμα των Ηνωμένων Εθνών για την παρακολούθηση και την αναθεώρηση της Ατζέντας του 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Συγκαλείται ετησίως και διεξάγει τακτικές εις βάθος αξιολογήσεις της προόδου σχετικά με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, με τη συμμετοχή Υπουργών και λοιπών, υψηλού επιπέδου, εκπροσώπων κυβερνήσεων, εμπειρογνωμόνων, επικεφαλής φορέων του ΟΗΕ, ακαδημαϊκών, καθώς και εκπροσώπων σημαντικών ομάδων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών.

