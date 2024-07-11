Περισσότεροι από 100 Ολυμπιακοί αθλητές κάλεσαν τη Coca-Cola και την Pepsi να σταματήσουν να πωλούν πλαστικά μπουκάλια μιας χρήσης και να προωθήσουν επαναχρησιμοποιήσιμα προϊόντα όταν χορηγούν αθλητικές εκδηλώσεις, σύμφωνα με το Politico.

Η ώθηση έρχεται ενόψει των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού του 2024 που ξεκινούν στις 26 Ιουλίου και στους οποίους είναι χορηγός η Coca-Cola.

Σε επιστολή που εστάλη την Τετάρτη στους Διευθύνοντες Συμβούλους της Coca-Cola Company, της ευρωπαϊκής θυγατρικής της Coca-Cola Europacific Partners και της αμερικανικής ανταγωνίστριας PepsiCo, 102 νυν και πρώην Ολυμπιονίκες, 22 από τους οποίους διαγωνίζονται στο Παρίσι, προτρέπουν τις εταιρείες να τερματίσουν τη ρύπανση από πλαστικά «στο πνεύμα των Ολυμπιακών Αγώνων και του αθλητισμού».

Οι υπογράφοντες περιλαμβάνουν τη Γαλλίδα χρυσή Ολυμπιονίκη του windsurfer Charline Picon, την Ιρλανδή ασημένια μετάλλιο ιππασίας Sarah Ennis και τον Αμερικανό κολυμβητή και δύο φορές χρυσό Ολυμπιονίκη Zach Apple, καθώς και αθλητές από τη Γερμανία, τη Σουηδία, την Πολωνία, τη Νιγηρία και το Μεξικό. Εννέα διεθνείς αθλητικοί οργανισμοί υπέγραψαν επίσης την επιστολή.

Οι Αγώνες «θα είναι η τέλεια ευκαιρία για εσάς και τις εταιρείες σας να προχωρήσετε σε μια ριζική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος κατανοεί τη συσκευασία και να ανάψετε τη δάδα για επαναχρησιμοποίηση», αναφέρει η επιστολή.

Η Coca-Cola είναι κορυφαία στη ρύπανση με πλαστικά στον κόσμο, σύμφωνα με την περιβαλλοντική ΜΚΟ Break Free from Plastics's Brand Audit 2023. Το 2023 η δήμαρχος του Παρισιού Anne Hidalgo ανακοίνωσε την απαγόρευση των πλαστικών μιας χρήσης στους αγώνες, αλλά τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το 40% των ποτών θα κυκλοφορούν σε πλαστικά μπουκάλια.

Πηγή: Politico

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.