Θεσσαλονίκη: Σ. Παπασταύρου: «Παρά την πρόοδο στη διαχείριση αποβλήτων, υπάρχουν ακόμη προβλήματα» - Μ. Γραφάκος: «Καθοριστικό έτος το φετινό για τα απόβλητα»

Στην ανάγκη περαιτέρω βελτίωσης της διαχείρισης αποβλήτων στην Ελλάδα εστίασαν οι ομιλητές της ημερίδας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που πραγματοποιήθηκε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου επισήμανε ότι, παρότι έχουν σημειωθεί ουσιαστικά βήματα προόδου, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά προβλήματα και προκλήσεις στον κλάδο. Συγκεκριμένα, σημείωσε πως το 2019 λειτουργούσαν μόλις τρεις μονάδες και σήμερα ο αριθμός τους φτάνει τις 13, ενώ οι υπό κατασκευή μονάδες έχουν εξαπλασιαστεί. Έθεσε ως κύριο πλαίσιο δράσης την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», υπογραμμίζοντας τη σημασία μίας διαφανούς συνεργασίας με τους πολίτες και τις τοπικές κοινωνίες, ενώ επεσήμανε: «Προχωρούμε μπροστά, προσπαθώντας να εναρμονιστούμε με τις καλές πρακτικές της Ευρώπης και να διαμορφώσουμε το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο».

Ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Μανώλης Γραφάκος, ανέδειξε τη φετινή χρονιά ως κομβική για τον τομέα, τονίζοντας πως ο στόχος είναι να επιτευχθεί μία ουσιαστική μεταρρύθμιση στην ανακύκλωση. Όπως ανέφερε: «Μπαίνουμε στην τελευταία στροφή με αισιοδοξία, με απόθεμα δουλειάς και αξιοπιστίας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την αγορά και την αυτοδιοίκηση». Ανακοίνωσε ότι σύντομα αναμένονται απτά αποτελέσματα, καθώς προχωρά η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δρομολογούνται ξεχωριστά συστήματα συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών σε ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης. Παράλληλα, αρκετοί δήμοι θα επικεντρωθούν στην οργανική ανακύκλωση, τη διαχείριση πράσινων και ογκωδών αποβλήτων.

Ενεργειακή αξιοποίηση και προκλητικά υψηλοί στόχοι

Ο κ. Γραφάκος υπογράμμισε ότι τα διαφορετικά ρεύματα αποβλήτων έχουν σωστό σχεδιασμό, ενώ έως το τέλος της χρονιάς όλα τα Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), εκτός της Αττικής, θα έχουν ολοκληρωθεί. Αναφέρθηκε επίσης στη διαδικασία πιστοποίησης του 14ου Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ). Για την ενεργειακή αξιοποίηση, επισήμανε πως αποτελεί στρατηγική επιλογή για τη μείωση της ταφής κάτω από το 10% μέχρι το 2035, όπως ορίζει η ευρωπαϊκή οδηγία.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου, ξεκαθάρισε πως η τοπική αυτοδιοίκηση στηρίζει την ανακύκλωση, την επανάκτηση υλικών και τη λειτουργία του καφέ κάδου, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα την κομποστοποίηση. Ωστόσο, τάχθηκε υπέρ της κατεύθυνσης των δημόσιων πόρων προς την ενίσχυση της ανακύκλωσης, ενώ για την ενεργειακή αξιοποίηση υπογράμμισε ότι μπορεί να γίνει με ιδιωτικά κεφάλαια. Τόνισε ακόμη πως ο σχεδιασμός των έξι μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης θα πρέπει να προσαρμοστεί σε μικρότερη κλίμακα, διασφαλίζοντας χαμηλότερο ή σταθερό κόστος για τους πολίτες σε σύγκριση με την ταφή των απορριμμάτων.

Ελλείμματα, πρόστιμα και κίνδυνος νέων ποινών

Ο Παναγιώτης Πανταζάτος από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έκανε μια κριτική ανασκόπηση, επισημαίνοντας ότι «η Ελλάδα είναι πολύ πίσω ακόμη στα ζητήματα της διαχείρισης και απέχει κατά πολύ από εκεί που βρίσκεται σήμερα η Ευρώπη». Υπογράμμισε το μεγάλο έλλειμμα στους στόχους της ανακύκλωσης: «Είμαστε σε μεγάλη απόκλιση. Δεν έχουμε εκπληρώσει τους στόχους της χρονιάς, ενώ τα όρια για το 2030 και το 2035 είναι ακόμη δυσκολότερα να επιτευχθούν. Η χώρα συνεχίζει να πληρώνει πρόστιμα και πρέπει να καταβάλει κάθε προσπάθεια τα επόμενα χρόνια, ώστε να μη δημιουργηθούν νέες διαδικασίες παραβάσεων».

Παρ' όλα αυτά, αναγνώρισε την πρόοδο που παρατηρείται ως προς τις νέες μονάδες διαχείρισης αποβλήτων, τη χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ και τη διαμόρφωση υποδομών διαλογής στην πηγή. Υπογράμμισε δε την ανάγκη διαχωρισμού αποβλήτων, χρηματοδότησης μονάδων ανακύκλωσης και επίλυσης εκκρεμοτήτων στην Πελοπόννησο – ιδίως ως προς το ολιστικό έργο διαχείρισης.

Στη συζήτηση γύρω από τις μεταρρυθμίσεις και τις προκλήσεις συμμετείχαν, εκτός των ανωτέρω, η Λένα Μπέλση (Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανικών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης), ο Χαράλαμπος Χαραλαμπίδης (Αντιπρόεδρος ΠΑΣΕΠΠΕ) και ο Μιχάλης Οικονομάκης (Πρόεδρος ΕΕΑΑ), θέτοντας περαιτέρω ζητήματα σχετικά με τη βελτίωση της κυκλικής οικονομίας και τη μελλοντική προοπτική του τομέα στην Ελλάδα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

