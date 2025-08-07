Θάσος: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στο νησί μετά από δύσκολη νύχτα

Σκληρή νύχτα βίωσε η Θάσος, καθώς οι δυνάμεις πυροσβεστικής, τόσο επίγειες όσο και εναέριες, επιδόθηκαν σε μια συντονισμένη προσπάθεια προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τις φωτιές που ξεκίνησαν το βράδυ της Τετάρτης στο νησί. Οι πυρκαγιές, που εκδηλώθηκαν ταυτόχρονα σε τέσσερα σημεία λίγο πριν τις οκτώ το βράδυ, εκτιμάται πως οφείλονται σε κεραυνούς, εξαιτίας της έντονης κεραυνικής δραστηριότητας που έπληξε την περιοχή.

Η άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων ήταν καθοριστική, ωστόσο το έργο αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολο λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούσαν στη Θάσο. Στην επιχείρηση συμμετείχαν και ενισχύσεις από την Καβάλα, καθώς μετακινήθηκαν επιπλέον πυροσβέστες και οχήματα προς το νησί.

Επιφυλακή για αναζωπυρώσεις

Με το πρώτο φως της ημέρας, δύο αεροσκάφη προχώρησαν σε ρίψεις νερού προληπτικά, με σκοπό να αποτραπούν πιθανές αναζωπυρώσεις. Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, επίγειες δυνάμεις παραμένουν στο νησί ενεργές, λόγω του φόβου για νέα μέτωπα εξαιτίας των δυνατών ανέμων και των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν.

Τα ξημερώματα, γύρω στις τρεις, ο δήμαρχος Θάσου, Λευτέρης Κυριακίδης, με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, εξέφρασε τη βαθιά ευγνωμοσύνη του προς όλους όσοι συνέβαλαν στην αντιμετώπιση της μεγάλης φωτιάς. Συγκεκριμένα, τόνισε:

«Οι Αγιοσκέπαστες Κοινότητες του Πρίνου και των Μαριών του Δήμου της Θάσου δοκιμάστηκαν από τον κίνδυνο της πύρινης λαίλαπας και στάθηκαν όρθιες! Για ακόμη μια φορά, η αυταπάρνηση των εθελοντών, η μαχητικότητα των πυροσβεστών και των στελεχών της Πολιτικής Προστασίας, η γενναιότητα των χειριστών μηχανημάτων έργων τόσο των λατομικών επιχειρήσεων όσο και των ιδιωτών ιδιοκτητών μηχανημάτων έργων, η αποφασιστική συνδρομή των αστυνομικών και λιμενικών αρχών, η διαρκής συνεργασία των ναυτιλιακών εταιρειών και η άψογη εκτέλεση των καθηκόντων των αγγέλων πιλότων των εναέριων μέσων λειτούργησαν ως μια ισχυρή ασπίδα προστασίας για τον τόπο μας! Η Διοίκηση του Δήμου εκφράζει την ευγνωμοσύνη της σε όλους αυτούς! Όλοι μαζί μπορούμε καλύτερα!».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

