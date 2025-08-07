Ένας νεαρός άνδρας γεννημένος το 2005, οδηγός μηχανής, έχασε τη ζωή του χθες το βράδυ στο Πέραμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος κινείτο στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, όταν για άγνωστο λόγο η μηχανή βγήκε από την πορεία της και ανετράπη με αποτέλεσμα ο οδηγός να τραυματισθεί θανάσιμα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε δέκα λεπτά πριν από το μεσάνυχτα της Τετάρτης.

Πηγή: skai.gr

