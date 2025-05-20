Θα μάθουμε να ζούμε με τις πυρκαγιές;

Οι δασικές πυρκαγιές στην Ευρώπη δείχνουν να γίνονται «κανόνας». Η κλιματική αλλαγή επιτείνει την ξηρασία και μειώνει τις βροχοπτώσεις, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο τον κίνδυνο.Μέσα σε μία εβδομάδα το φθινόπωρο του 2024 οι καταστροφικές πυρκαγιές έκαψαν περισσότερα από 100.000 εκτάρια γης στην Πορτογαλία — μια περιοχή περίπου στο μέγεθος του Χονγκ Κονγκ. Ο καπνός ήταν μάλιστα ορατός από το διάστημα. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές στην Ευρώπη την ίδια χρονιά.

Το ενδεχόμενο πυρκαγιές τέτοιας κλίμακας να αυξηθούν στο μέλλον είναι μεγάλο, λέει η επιστημονική κοινότητα. «Πολλές περιοχές της Ευρώπης αντιμετωπίζουν σημαντική αύξηση της ξηρασίας εδώ και χρόνια, πράγμα που οδηγεί σε αυξημένη πιθανότητα πυρκαγιών», αναφέρει στην DW ο Τόμας Έλμκβιστ, Διευθυντής Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Επιστημονικής Συμβουλευτικής Ακαδημίας (EASAC). «Ορισμένες περιοχές ενδέχεται να έρθουν αντιμέτωπες με τέτοιες καταστροφικές πυρκαγιές κάθε δύο χρόνια», συμπληρώνει.

Κλιματική αλλαγή, γεωργία και αστικοποίηση

Η Ευρώπη είναι η ήπειρος που θερμαίνεται με τη μεγαλύτερη ταχύτητα παγκοσμιώς. Τα τελευταία 30 χρόνια, οι θερμοκρασίες έχουν αυξηθεί δύο φορές περισσότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Η ξηρασία που αυξάνεται και οι βροχοπτώσεις που μειώνονται αναμένεται να διπλασιάσουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς έως το 2100, λέει ο Έλμκβιστ.

Επιπλέον, η διαρκής τάση αστικοποίησης είναι ακόμη ένας επιβαρυντικός παράγοντας. Εγκαταλελειμμένες γεωργικές εκτάσεις και ανεξέλεγκτη βλάστηση έχουν δημιουργήσει εύφλεκτες συνθήκες – ένα «εύφορο» έδαφος για πυρκαγιές, σύμφωνα με αναλύσεις επιστημόνων. Οι εκτενείς μονοκαλλιέργειες, ιδίως από κωνοφόρα, πεύκα και ευκαλύπτους, είναι επίσης εξαιρετικά εύφλεκτες. Ο υψηλότερος κίνδυνος στη Γερμανία, για παράδειγμα, εντοπίζεται στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, εξαιτίας πεύκων, δήλωσε ο Έλμκβιστ.

Λιγότερες αλλά πιο καταστροφικές πυρκαγιές

Έχοντας παρακολουθήσει τις δασικές πυρκαγιές για δύο χρόνια, ο ειδικός κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο αριθμός των πυρκαγιών και η συνολική κατεστραμμένη έκταση στην Ευρώπη έχουν στην πραγματικότητα μειωθεί, «επειδή έχουμε μεγαλύτερη ικανότητα να τις καταπολεμήσουμε», λέει χαρακτηριστικά. Ωστόσο οι πυρκαγιές θα γίνονται μεγαλύτερες και πιο καταστροφικές, συμπληρώνει, με την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιταλία και την Ελλάδα να βρίσκονται στο επίκεντρο, όπως διαπίστωσαν οι επιστήμονες.

Παρόλα αυτά, οι μεσογειακές χώρες είναι καλύτερα προετοιμασμένες για πυρκαγιές σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, παρατηρεί η Κλαούντια Μπέρχτολντ από την Fraunhofer Gesellschaft.

Ελεγχόμενες καύσεις, αποκατάσταση οικοσυστημάτων, εκπαίδευση

Οι ειδικοί τονίζουν ότι είναι ζωτικής σημασίας να εφαρμοστούν ταχύτερα και με συνέπεια πολιτικές όπως ο νόμος της ΕΕ για την Αποκατάσταση της Φύσης, κυρίως για τη βιώσιμη διαχείριση των δασών. Επιπλέον, η ελεγχόμενη βόσκηση και οι επιτηρούμενες καύσεις εκτάσεων μπορούν να μειώσουν δραστικά την ένταση των πυρκαγιών.

Βέβαια, «δεν είναι όλες οι φωτιές κακές», είπε ο Έλμκβιστ: Οι πυρκαγιές χαμηλής έντασης μπορούν να αποτελέσουν μέρος ενός φυσικού κύκλου και να ενισχύσουν την βλάστηση.

Επιμέλεια: Χρύσα Βαχτσεβάνου

Πηγή: Deutsche Welle

