Μπορεί τις τελευταίες δεκαετίες να έχουμε κάνει ραγδαία πρόοδο στην εξερεύνηση των ωκεανών της Γης και την κατανόηση των φαινομένων τους, ωστόσο ο θαλάσσιος κόσμος και τα οικοσυστήματά του παραμένουν σε μεγάλο ποσοστό ένα μεγάλο μυστήριο.

Όπως αναφέρει η επιστημονική κοινότητα γνωρίζουμε πολύ περισσότερα για τον Άρη από ότι για τους ωκεανούς της Γης. Εκτιμάται ότι έχει χαρτογραφηθεί και μελετηθεί λιγότερο ή περισσότερο ένα ποσοστό περίπου 30% των ωκεανών του πλανήτη μας.

Τα τελευταία χρόνια τα ολοένα και πιο προηγμένα σε υλικά αλλά και τεχνολογία αυτόνομα βαθυσκάφη αποτελούν το πιο πολύτιμο σύμμαχο των επιστημόνων στην εξερεύνηση των ωκεανών. Τα βαθυσκάφη ανακαλύπτουν συνεχώς εντυπωσιακά οικοσυστήματα κυριολεκτικά στις αβύσσους εκεί που υπάρχει μόνιμα πυκνό σκοτάδι, εκατοντάδες φορές μεγαλύτερη πίεση του νερού από αυτή στην επιφάνεια της θάλασσας και φυσικά πολύ χαμηλές θερμοκρασίες δηλαδή συνθήκες θεωρητικά τουλάχιστον αφιλόξενες για τη ζωή.

Δεν είναι κάθε φορά που ανακαλύπτεται ένα τέτοιο οικοσύστημα εντυπωσιακή η είδηση της ύπαρξη κάποιων όντων που ζουν σε αυτές τις συνθήκες αλλά η βιοποικιλότητα αυτών των οικοσυστημάτων.

Το Ωκεανογραφικό Ινστιτούτο Schmidt που εδρεύει στο Πάλο Άλτο στη Καλιφόρνια πραγματοποιεί συχνά τέτοιου είδους ερευνητικές αποστολές και η τελευταία που οργάνωσε ήταν η να στείλει αυτόνομα βαθυσκάφη να εξερευνήσουν την υποθαλάσσια οροσειρά Nazca Ridge, που βρίσκεται στην πλάκα Nazca στα ανοιχτά της δυτικής ακτής της Νότιας Αμερικής περίπου 1,500 χλμ. μακριά από το Χιλή.

Τι βρέθηκε

Τα βαθυσκάφη ανακάλυψαν ένα υποθαλάσσιο βουνό όπου έχει αναπτυχθεί ένα πολύ εντυπωσιακό οικοσύστημα, μέρος του οποίου καταγράφηκε από τις κάμερες των βαθυσκαφών. Οι εικόνες αποκάλυψαν περίπου 20 άγνωστα μέχρι σήμερα θαλάσσια είδη που ζουν σε αυτό το οικοσύστημα. Ανάμεσα τους είναι ένα είδος των ψαριών anglerfishes που ζουν στους πυθμένες των θαλασσών, ένα είδος χταποδιών και ένα είδος των παράξενων θαλάσσιων όντων που έχουν λάβει την ονομασία «ιπτάμενα μακαρονοτέρατα» επειδή διαθέτουν ένα σύνολο από πλοκάμια που θυμίζουν… σπαγγέτι.

Εντοπίστηκε επίσης ένας «παρθένος κήπος» όπως τον χαρακτήρισαν οι ειδικοί που έχει έκταση 800 τετραγωνικών μέτρων και αποτελείται από είδη κοραλλιών που έχουν εξελιχθεί για να υπάρχουν σε μεγάλα βάθη των θαλασσών. Στον κήπο αυτό βρίσκουν καταφύγιο βασιλικά καβούρια, οφιουροειδή (εχινόδερμα που μοιάζουν με αστερίες) και πετρόψαρα.

Αυτή ήταν η τρίτη ερευνητική αποστολή σε αυτή την περιοχή και οι δύο προηγούμενες οδήγησαν στον εντοπισμό περίπου 150 άγνωστων θαλάσσιων ειδών.

