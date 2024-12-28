Στις 15 Δεκεμβρίου, δύο ρωσικά τάνκερ, τα Volgoneft-212 και Volgoneft-239, βυθίστηκαν κατά την διάρκεια καταιγίδας στο Στενό του Κερτς. Τα πλοία μετέφεραν 9.200 τόνους μαζούτ από τους οποίους το 40% διέρρευσε στην θάλασσα.

Σήμερα, 15 ημέρες μετά οι ρωσικές αρχές χαρακτληρισαν κρίσιμη την κατάσταση που έχει προκληθεί από την πετρελαιοκηλίδα και κήρυξαν την Κριμαία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

«Η κατάσταση είναι πραγματικά κρίσιμη. Δυστυχώς, οι αρνητικές συνέπειες με οικολογικούς όρους είναι αναπόφευκτες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Ο εκπρόσωπος κάλεσε τις κυβερνητικές υπηρεσίες να καταβάλουν τις «μέγιστες προσπάθειες» για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση που έχει προκληθεί από την εκροή χιλιάδων τόνων μαζούτ στις παραλίες της νοτιοδυτικής Ρωσίας.

«Είναι, δυστυχώς, αδύνατον να υπολογισθούν προς το παρόν οι διαστάσεις της βλάβης για το περιβάλλον, αλλά οι ειδικοί εργάζονται συστηματικά γι' αυτό», πρόσθεσε ο Πεσκόφ.

Ο κυβερνήτης της Κριμαίας Σεργκέι Αξιόνοφ από την πλευρά του ανακοίνωσε στο Telegram την κήρυξη κατάστασης έκτακτη ανάγκης εξαιτίας της εκροής «πετρελαϊκών προϊόντων στο Στενό του Κερτς».

Σε άλλο μήκος κύματος, το ρωσικό υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι «όλες οι ζώνες ρύπανσης που εντοπίσθηκαν στην θαλάσσια ζώνη έχουν καθαρισθεί» και «δεν έχει ανιχνευθεί νέα ρύπανση».

Ομως, ο υπουργός Εκτάκτων Καταστάσεων Αλεξάντρ Κουρένκοφ επιμένει ότι ο κίνδυνος νέων διαρροών από τα βυθισμένα τάνκερ παραμένει.

Χιλιάδες εθελοντές κινητοποιήθηκαν για να αντιμετωπίσουν την ρύπανση των τουριστικών ακτών της νοτιοδυτικής Ρωσίας με μαζούτ, αλλά, σύμφωνα με τους επιστήμονες, ο εξοπλισμός τους είναι ανεπαρκής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.