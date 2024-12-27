Το μεγαλύτερο φράγμα υδροηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο, πρόκειται να κατασκευάσει η Κίνα, στο Θιβέτ πυροδοτώντας ανησυχίες και αντιδράσεις για το περιβαλλοντικό κόστος.

Επιστήμονες «κρούουν» τον κώδωνα του κινδύνου, εκφράζοντας φόβους ότι η κολοσσιαία κατασκευή, θα αλλάξει τον χάρτη της περιοχής, καθώς θα μετατοπιστούν κοινότητες Θιβετιανών μοναχών ενώ θα επηρεαστεί ακόμα και το περιβάλλον της Ινδίας και του Μπαγκλαντές.

Η Κίνα άναψε «πράσινο» φως στην κατασκευή του μεγαλύτερου φράγματος υδροηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο στον ποταμό Yarlung Zangbo στο Θιβέτ. Το φιλόδοξο έργο στοχεύει να παράγει 300 δισεκατομμύρια κιλοβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως- τρεις φορές περισσότερη ενέργεια από το φράγμα Three Gorges, το μεγαλύτερο σήμερα υδροηλεκτρικό εργοστάσιο στον κόσμο.

China to build world's largest hydropower dam in Tibet https://t.co/UA1t86mo6x — BBC News (World) (@BBCWorld) December 27, 2024

Τα κινεζικά κρατικά μέσα, όπως αναφέρει το BBC έχουν περιγράψει την ανάπτυξη ως «ένα ασφαλές έργο που δίνει προτεραιότητα στην οικολογική προστασία», λέγοντας ότι θα ενισχύσει την τοπική ευημερία και θα συμβάλει στους στόχους του Πεκίνου για την κλιματική ουδετερότητα.

Ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειδικοί, ωστόσο, έχουν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις της εξέλιξης.

China just announced a mega hydropower plant project in the downstream of Yarlung Tsangpo River inside Tibet's Medog County 墨脫縣 where the deepest canyon (average 5km) on land is located👇. When finished the HPP will output 3-5 times the power of Three Gorges HPP. pic.twitter.com/dQmO0W9o2i — ＨＧ 阿聻 𓆣 𓇽 (@ohgkg) December 26, 2024

Μεταξύ αυτών υπάρχουν φόβοι ότι η κατασκευή του φράγματος -που ανακοινώθηκε για πρώτη φορά στα τέλη του 2020- θα μπορούσε να εκτοπίσει τις τοπικές κοινότητες, καθώς και να αλλάξει σημαντικά το φυσικό τοπίο και να βλάψει τα τοπικά οικοσυστήματα, τα οποία είναι από τα πλουσιότερα και πιο διαφορετικά στο Θιβετιανό Οροπέδιο.

Οι εκθέσεις αναφέρουν ότι η κολοσσιαία ανάπτυξη απαιτεί τουλάχιστον τέσσερις σήραγγες μήκους 20 χιλιομέτρων για διάνοιξη μέσω του βουνού Namcha Barwa, εκτρέποντας τη ροή του Yarlung Tsangpo, του μεγαλύτερου ποταμού του Θιβέτ.

Οι κινεζικές αρχές τόνισαν ότι το έργο δεν θα έχει σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις - αλλά δεν έχουν υποδείξει πόσους ανθρώπους θα εκτοπίσει. Το υδροηλεκτρικό φράγμα Three Gorges απαιτεί την επανεγκατάσταση 1,4 εκατομμυρίων ανθρώπων.

Εμπειρογνώμονες και αξιωματούχοι έχουν επίσης επισημάνει τις ανησυχίες ότι το φράγμα θα εξουσιοδοτήσει την Κίνα να ελέγχει ή να εκτρέπει τη ροή του διασυνοριακού ποταμού, ο οποίος ρέει νότια στις πολιτείες Arunachal Pradesh και Assam της Ινδίας και μετά στο Μπαγκλαντές.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας απαντώντας στις ανησυχίες της Ινδίας σχετικά με το προτεινόμενο φράγμα, υποστήριξε ότι έχει «νόμιμο δικαίωμα» να φράξει τον ποταμό και ότι έχει εξετάσει τις επιπτώσεις.

Ανησυχίες για σεισμούς και κατολισθήσεις

Η Κίνα έχει κατασκευάσει πολλούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς κατά την τελευταία δεκαετία σε μια προσπάθεια να αξιοποιήσει την ισχύ των υδάτων ως πηγή ανανεώσιμης ενέργειας.

Σχεδιάζει την κατασκευή στο βαθύτερο φαράγγι της Γης, όπου ένα τμήμα του ποταμού πέφτει με απίστευτη δύναμη από καταρράκτη 2.000 μέτρα σε μικρή απόσταση μόλις 50 χιλιομέτρων, προσφέροντας τεράστιες δυνατότητες για την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας.

Η δραματική τοπογραφία του ποταμού, ωστόσο, θέτει επίσης μεγάλες μηχανολογικές προκλήσεις - και αυτό το τελευταίο φράγμα είναι μακράν το μεγαλύτερο και πιο φιλόδοξο της Κίνας μέχρι σήμερα.

Επιπλέον τα έργα θα γίνουν κατά μήκος τεκτονικής πλάκας. Κινέζοι ερευνητές έχουν επίσης προηγουμένως επισημάνει ανησυχίες ότι τέτοιες εκτεταμένες εκσκαφές και κατασκευές στο απότομο και στενό φαράγγι θα αύξαναν τη συχνότητα των κατολισθήσεων.

Το έργο εκτιμάται ότι θα κοστίσει έως και 127 δισ.δολάρια, σύμφωνα με εκτιμήσεις του γραφείου υδάτινων πόρων Chongyi.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.