Κύματα 6 μέτρων ξηκώθηκαν ξαφνικά στο Περού πετώντας τις βάρκες στον...ουρανό - Δείτε βίντεο

Παρά το γεγονός ότι έμοιαζε με τσουνάμι, οι επιστήμονες είπαν ότι δεν ήταν καθώς τα ξαφνικά κύματα προκλήθηκαν από την κλιματική αλλαγή

Περού

Κύματα 6 μέτρων σηκώθηκαν ξαφνικά χθες Παρασκευή στο Περού, πλήττοντας τις βόρειες ακτές της χώρας και προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές.

Τα πελώρια κύματα που κατέστρεψαν παραλίες όπως το Máncora, το Lobitos, το El Ñuro και το Cabo Blanco, κορυφώθηκαν σε ένταση το Σάββατο 28 Δεκεμβρίου.

Στα βίντεο που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, τα πελώρια κύματα φαίνονται να «καταπίνουν» μεγάλες ψαρόβαρκες: 

Το τσουνάμι κατέστρεψε ιαματικά λουτρά, επιχειρήσεις και πολλά μικρά ψαροκάικα, με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να καταγράφουν το χάος, συμπεριλαμβανομένων κατεστραμμένων σκαφών και πλημμυρισμένες αποβάθρες.

Το Περουβιανό Ναυτικό έχει προειδοποιήσει ότι αυτά τα ανώμαλα κύματα θα επιμείνουν μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου, οδηγώντας σε κλείσιμο των λιμανιών στην Πιούρα και την Τούμπα. Τα κύματα έφτασαν τα 6 μέτρα, επιδεινώνοντας τα προβλήματα από πρόσφατη πετρελαιοκηλίδα.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Περού κύματα
