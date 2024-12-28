Κύματα 6 μέτρων σηκώθηκαν ξαφνικά χθες Παρασκευή στο Περού, πλήττοντας τις βόρειες ακτές της χώρας και προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές.

Τα πελώρια κύματα που κατέστρεψαν παραλίες όπως το Máncora, το Lobitos, το El Ñuro και το Cabo Blanco, κορυφώθηκαν σε ένταση το Σάββατο 28 Δεκεμβρίου.

Στα βίντεο που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, τα πελώρια κύματα φαίνονται να «καταπίνουν» μεγάλες ψαρόβαρκες:

Το τσουνάμι κατέστρεψε ιαματικά λουτρά, επιχειρήσεις και πολλά μικρά ψαροκάικα, με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να καταγράφουν το χάος, συμπεριλαμβανομένων κατεστραμμένων σκαφών και πλημμυρισμένες αποβάθρες.

❗️🌊🇵🇪 - A powerful tsunami struck the northern coast of Peru on December 27, 2024, causing widespread destruction.



High waves devastated beaches like Máncora, Lobitos, El Ñuro, and Cabo Blanco, peaking in intensity on Saturday, December 28.



The tsunami damaged spas,… pic.twitter.com/6EIRqyyoXN — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) December 27, 2024

Το Περουβιανό Ναυτικό έχει προειδοποιήσει ότι αυτά τα ανώμαλα κύματα θα επιμείνουν μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου, οδηγώντας σε κλείσιμο των λιμανιών στην Πιούρα και την Τούμπα. Τα κύματα έφτασαν τα 6 μέτρα, επιδεινώνοντας τα προβλήματα από πρόσφατη πετρελαιοκηλίδα.

Mar do Peru.

Ondas brutais similares à tsunamis e a midia não diz nada?



O que está havendo?#peru #tsunami pic.twitter.com/TyLFydlPeL

— Diante dos Olhos (@DianteDosOlhos) December 28, 2024

