Κικίλιας για συμφωνία με Common Seas: H Ελλάδα στην πρωτοπορία της Ευρώπης για τον βιώσιμο τουρισμό

Στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης World Travel Market (WTM) που πραγματοποιείται στο Λονδίνο, η Ελλάδα προχώρησε σε μια ακόμα σημαντική στρατηγική κίνηση αναφορικά με τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη της χώρας. Ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας και ο πρόεδρος του ΕΟΤ Δημήτρης Φραγκάκης υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας με τον Οργανισμό Common Seas με στόχο τη μείωση των πλαστικών μίας χρήσης στις ξενοδοχειακές μονάδες και στα καταλύματα της Ελλάδας μέσω του προγράμματος PlasTICK. Πρόκειται για ένα νέο, πρωτοπόρο ψηφιακό εργαλείο το οποίο θα βοηθήσει τις ελληνικές επιχειρήσεις φιλοξενίας να μειώσουν το πλαστικό τους αποτύπωμα με ρεαλιστικές και εξατομικευμένες πρακτικές αλλά και αναφορά της προόδου τους, παρακινώντας και εμπνέοντας τους επαγγελματίες του κλάδου να περιορίσουν τη χρήση πλαστικών προϊόντων.

Ο υπουργός Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας, δήλωσε: «Με αυτή τη συμφωνία, προχωράμε σε μία ακόμη σημαντική ενέργεια για την επίτευξη του στόχου της βιωσιμότητας στον τουρισμό. Το μέλλον του πλανήτη μας αφορά όλους και ο αντίκτυπός του στην τουριστική βιομηχανία είναι αδιαμφισβήτητη. Ως αποτέλεσμα, η Common Seas αναδεικνύεται ως αξιόπιστος σύμμαχος του υπουργείου Τουρισμού με την πρωτοβουλία PlasTICK που επιτρέπει στους επαγγελματίες της φιλοξενίας να κατανοήσουν και να μειώσουν ριζικά τη χρήση πλαστικού. Είναι αξιοσημείωτο ότι μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να καταγράφουμε την πρόοδο αναφορικά με τη δέσμευσή μας για μείωση του πλαστικού στους ωκεανούς κατά 50%. Η Ελλάδα έχει ακτογραμμή 15.000 χιλιομέτρων και είναι γνωστή για τις πανέμορφες παραλίες της. Κάνουμε ένα σημαντικό βήμα για να προστατεύσουμε αυτά τα 15.0000 χιλιόμετρα των ακτών, των θαλασσών, της πανίδας, καθώς και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της χώρας και των επισκεπτών της. Παράλληλα με το "Rhodes Co-Lab" στη Ρόδο, το "ASTYBUS" στην Αστυπάλαια, το "Just Go Zero" στην Τήλο, το "Gr-eco Islands" στη Χάλκη, το "Aegean Neorion Innovation Center" στη Σύρο και με το "Naxos Smart Island" στη Νάξο και άλλες ακόμα δράσεις, φέρνουμε την Ελλάδα στην πρωτοπορία της Ευρώπης για τον βιώσιμο τουρισμό.

Η Jo Royle, ιδρύτρια και διευθύνων σύμβουλος της Common Seas δήλωσε: «Είναι τιμή για την Common Seas η υποστήριξη του ελληνικού υπουργείου Τουρισμού με την ανακοίνωση του νέου μας εργαλείου αναφοράς πλαστικών, PlasTICK. Το PlasTICK είναι το πρώτο εργαλείο στο είδος του που απευθύνεται αποκλειστικά στον κλάδο της φιλοξενίας, έναν τομέα αδιαμφισβήτητης αξίας για την ελληνική οικονομία. Η έγκριση του υπουργείου για το PlasTICK επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του να καθιερώσει τη βιωσιμότητα ως βασικό πυλώνα του τουριστικού τομέα. Ευχαριστούμε θερμά τον υπουργό Τουρισμού της Ελλάδας Βασίλη Κικίλια, για την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, το οποίο είμαστε βέβαιοι ότι θα λειτουργήσει ως εφαλτήριο για την επιτυχία του PlasTICK, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία στην τουριστική βιομηχανία, την Ελλάδα και το περιβάλλον μας».

Η πρωτοβουλία της Common Seas στην Πάρο αποτελεί μόνο ένα από τη σειρά έργων της πλατφόρμας Sustainable Greece του Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού (https://sustainablegreece.co.uk/) η οποία έχει ως στόχο να εμπνεύσει και να ενθαρρύνει τους Βρετανούς ταξιδιώτες να επισκεφθούν και να εξερευνήσουν την Ελλάδα με τρόπο ωφέλιμο για τις τοπικές κοινωνίες και τη φύση. Οι επισκέπτες μπορούν να εμπνευστούν μέσω εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως η μετάβαση στην Ελλάδα σιδηροδρομικώς, η χρήση τοπικών οδηγών και το ενδιαφέρον για τη χλωρίδα και την πανίδα. Στην πλατφόρμα, υπογραμμίζεται επίσης, ότι καταβάλλονται σημαντικές προσπάθειες και λαμβάνονται πρωτοβουλίες στα ελληνικά νησιά αναφορικά με νέα μονοπάτια πεζοπορίας και ποδηλασίας, χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δενδροφύτευση μετά από δασικές πυρκαγιές και προστασία της φύσης και της άγριας ζωής.

