Εγκρίθηκε η δυνατότητα πόντισης από το Επιμελητήριο Ηρακλείου 40 στοιχείων τεχνητών υφάλων καινοτομικής τεχνολογίας του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ) στο χαρακτηρισμένο, με κοινή απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας, καταδυτικό πάρκο στη θαλάσσια περιοχή Σταλίδας δήμου Χερσονήσου περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου για τη βελτίωση της υποθαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας και την εξυπηρέτηση των σκοπών του καταδυτικού πάρκου.

Το Καταδυτικό Πάρκο, το οποίο είναι το πρώτο που αδειοδοτείται στο νομό Ηρακλείου, θα δημιουργηθεί στη θαλάσσια περιοχή «Πλατεία» στη Σταλίδα του δήμου Χερσονήσου σε έκταση 22,5 στρεμμάτων όπου θα πραγματοποιούνται καθοδηγούμενες καταδύσεις αναψυχής.

Η σχετική απόφαση των συναρμοδίων υπουργών Εθνικής 'Αμυνας, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Πολιτισμού, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,Τουρισμού και του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

