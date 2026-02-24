Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού βρίσκονται οι αρχές στον δήμο Σουφλίου, ύστερα από τη θραύση του αναχώματος στο αγρόκτημα της Κορνοφωλιάς. Η υποχώρηση του αναχώματος προκάλεσε ανεξέλεγκτη εισροή υδάτων, μετατρέποντας χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμης γης σε μια απέραντη υδάτινη έκταση.

Η καταστροφή εκτιμάται ότι έχει ήδη επηρεάσει περισσότερα από 5.000 στρέμματα, με τις αγροτικές εκτάσεις να βρίσκονται κάτω από το νερό και τους παραγωγούς να βλέπουν τον κόπο μιας ολόκληρης χρονιάς να χάνεται. Η εικόνα της περιοχής παραπέμπει σε λίμνη, ενώ η στάθμη των υδάτων συνεχίζει να προκαλεί έντονη ανησυχία.

Οι τοπικές αρχές προχώρησαν άμεσα στη λήψη αυστηρών μέτρων προστασίας, απαγορεύοντας κάθε μετακίνηση πολιτών στην πληγείσα ζώνη, προκειμένου να αποτραπούν ατυχήματα και πιθανοί εγκλωβισμοί. Η ασφάλεια των κατοίκων αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, καθώς η εξέλιξη του φαινομένου παραμένει απρόβλεπτη.

Ο δήμαρχος Σουφλίου, Παναγιώτης Καλακίκος, έκανε λόγο για μια ακόμη σκληρή δοκιμασία για τον αγροτικό κόσμο της περιοχής, επισημαίνοντας πως οι ζημιές είναι τεράστιες και επαναλαμβανόμενες. Όπως τόνισε, οι παραγωγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρό πλήγμα στο εισόδημά τους, σε μια περίοδο ήδη επιβαρυμένη από προηγούμενες φυσικές καταστροφές.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις, ο κύριος όγκος των υδάτων αναμένεται να εξαπλωθεί σε ολόκληρη την παραεβρία ζώνη του δήμου, εντείνοντας τον κίνδυνο για τις καλλιέργειες και επηρεάζοντας συνολικά την τοπική οικονομία. Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για τον περιορισμό της καταστροφής και την αποκατάσταση των ζημιών.

Η θραύση του αναχώματος στην Κορνοφωλιά αναδεικνύει για ακόμη μία φορά την ευαλωτότητα της περιοχής απέναντι σε ακραία υδρολογικά φαινόμενα. Πέρα από την άμεση διαχείριση της κρίσης, ανακύπτει επιτακτικά η ανάγκη για ουσιαστικά έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, ώστε να προστατευθεί ο πρωτογενής τομέας και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της τοπικής κοινωνίας.

