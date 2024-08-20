Χιλιάδες παλιά, ελαττωματικά ή ξεπερασμένα πυρομαχικά βρίσκονται για δεκαετίες στους βυθούς των ειδυλλιακών λιμνών της Ελβετίας.

Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και για χρόνια μετά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο - μεταξύ 1918 και 1964 - οι Ελβετοί πετούσαν τα πυρομαχικά που δεν χρειαζόντουσαν στις λίμνες της χώρας.

Τώρα οι αρχές έχουν ξεκινήσει διαγωνισμό ιδεών για το πώς θα μπορούσαν να «καθαρίσουν» τους βυθούς από τα παλιά πυρομαχικά, που βρίσκονται σε βάθος μεταξύ 150 και 220 μέτρων σε μια σειρά από λίμνες, όπως η Thun, η Brienz και η λίμνη της Λουκέρνης (κεντρική φωτογραφία).

«Με την έναρξη ενός διαγωνισμού ιδεών, η Armasuisse θέλει να εμπλέξει ολοένα και περισσότερο τον ακαδημαϊκό κόσμο και τη βιομηχανία στο θέμα μίας μελλοντικής , φιλικής προς το περιβάλλον και ασφαλής ανάκτηση πυρομαχικών από τα βάθη τω λιμνών», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση

Οι τρεις καλύτερες συμμετοχές θα μοιραστούν ένα βραβείο αξίας 50.000 ελβετικών φράγκων (57.800 δολαρίων), σύμφωνα με δήλωση του ομοσπονδιακού γραφείου αμυντικών προμηθειών της χώρας (Armasuisse) που δημοσιεύτηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Γιατί δεν έχουν ανασυρθεί μέχρι σήμερα

Σύμφωνα με την Armasuisse, μια αξιολόγηση πιθανών μεθόδων ανάκτησης των πυρομαχικών του 2005 έδειξε ότι «όλες οι προτεινόμενες λύσεις που ήταν διαθέσιμες εκείνη την εποχή θα οδηγούσαν σε τεράστιες αναταράξεις λάσπης και υψηλούς κινδύνους για τα ευαίσθητα οικοσυστήματα των λιμών».

Οι προκλήσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψιν για τις τωρινές ιδέες είναι η κακή ορατότητα μέσα στις λίμνες, ο κίνδυνο εκρήξεων των πυρομαχικών, το βάθος του νερού, τα ρεύματα και η κατάσταση, το μέγεθος και το βάρος των πυρομαχικών, με μερικά να ζυγίζουν έως και 50 κιλά.

Μια περαιτέρω επιπλοκή είναι το γεγονός ότι ορισμένα εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα από μη μαγνητικό χαλκό, ορείχαλκο ή αλουμίνιο, σύμφωνα με την Armasuisse.

«Όλοι αυτοί οι παράγοντες αντιπροσωπεύουν μεγάλες προκλήσεις για την ανάκτηση πυρομαχικών, με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον», προσθέτει η δήλωση.

Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός έως τις 6 Φεβρουαρίου 2025, με τους νικητές να έχουν προγραμματιστεί να ανακοινωθούν τον Απρίλιο.

