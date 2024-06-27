ROLCO: «Ψήφος εμπιστοσύνης» στην πιο καινοτομα εταιρεια από τους κορυφαίους επιστήμονες της Ευρώπης

Με σταθερή προσήλωση στην προστασία της περιβαλλοντικής μας κληρονομιάς, η Rolco η πιο καινοτόμα παραγωγική μονάδα απορρυπαντικών στην Ελλάδα, είναι η μοναδική αμιγώς ελληνική επιχείρηση που συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Horizon 2020 με τίτλο OXIPRO, εκπροσωπώντας τον κλάδο των απορρυπαντικών και καθαριστικών με στόχο ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Το πρόγραμμα με διάρκεια πέντε ετών, έχει ως στόχο τη ενίσχυση της πράσινης ανάπτυξης καθώς και της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής bio-based οικονομίας.

Η Rolco, επιλέχθηκε από τα μέλη της ερευνητικής κοινοπραξίας για να διοργανώσει και να φιλοξενήσει την ετήσια συνάντηση της επιστημονικής ομάδας του OXIPRO. Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, η ομάδα επισκέφθηκε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις της εταιρείας και παρακολούθησε ολα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, συζήτησε με τα τμήματα έρευνας και ανάπτυξης, εμπορικό και διασφάλισης ποιότητας και συμμετείχε σε σειρά σεμιναρίων και εργαστηρίων σχετικά με τις πράσινες τεχνολογίες, ενώ παράλληλα αντάλλαξε know-how και εμπειρίες με άλλους επιστήμονες και επαγγελματίες.

Η επιστημονική ομάδα του project OXIPRO απαρτίζεται από 35 επιστήμονες, στελέχη εταιρειών και ακαδημαϊκούς που συνεργάζονται για την έρευνα και ανάπτυξη πράσινων τεχνολογιών με στόχο την αντικατάσταση των βλαβερών χημικών ουσιών με άλλες ακίνδυνες για το περιβάλλον. Τα μέλη της ομάδας προέρχονται από ποικίλους τομείς και διάφορες χώρες, καλύπτοντας πεδία μεταξύ των οποίων τα καλλυντικά, τις αλιευτικές επιχειρήσεις, τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και τα ερευνητικά κέντρα.

Με την προστασία του περιβάλλοντος να αποτελεί διαχρονική δέσμευση και προτεραιότητα, η Rolco έχει ενσωματώσει εδώ και χρόνια βιώσιμες πρακτικές σε όλες τις δραστηριότητές της και συνεργάζεται στενά με επιστημονικούς και ακαδημαϊκούς φορείς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την προώθηση ακόμα πιο πράσινων και αειφόρων προϊόντων. Το project OXIPRO αποτελεί πολύτιμο σύμμαχο της εταιρείας στην προσπάθεια διασφάλισης ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος, καθώς της δίνει την ευκαιρία για ενεργή συμμετοχή της στις εξελίξεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας στον τομέα των απορρυπαντικών καθαριστικών.



