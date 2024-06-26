Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε τη δημιουργία της νέας πλατφόρμας Climate City Capital Hub, ενός διεθνούς χρηματοδοτικού πόρου στήριξης των πόλεων που συμμετέχουν στην αποστολή της ΕΕ Κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις.

Η κ. Ιλιάνα Ιβάνοβα, Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, δήλωσε σχετικά: «Χαίρομαι ιδιαίτερα που οι αποστολές της ΕΕ για τις πόλεις και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή ενώνουν τις δυνάμεις τους. Με την πλατφόρμα Climate City Capital Hub θα ενισχύσουμε τη στήριξη που παρέχουμε στις πρωτοπόρες πόλεις που έχουν βάλει πορεία για την κλιματική ουδετερότητα στα σχέδια μετριασμού και προσαρμογής τους.»

Χάρη στη νέα πλατφόρμα, οι πόλεις που έχουν ήδη λάβει το σήμα αποστολής της ΕΕ θα αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοοικονομικές συμβουλές, σε συνεργασία με τις συμβουλευτικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Θα μπορούν επίσης να διαρθρώνουν τις χρηματοδοτικές τους ανάγκες ώστε να περιλαμβάνουν διάφορους τρόπους χρηματοδότησης έργων, όπως μέσω της συγκέντρωσης έργων, και να παρουσιάζουν τα έργα σε ευρύ φάσμα παρόχων κεφαλαίων, όπως δανειστές και επενδυτές του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα (όπως μη κερδοσκοπικά και εταιρικά κεφάλαια, καθώς και καινοτόμο χρηματοδότηση, όπως συμμετοχική χρηματοδότηση και ομόλογα που συνδέονται με τη βιωσιμότητα), και να στηρίζουν τη διαδικασία κλεισίματος των συναλλαγών.

Επιπλέον, η ΕΤΕπ ανακοίνωσε σήμερα μια πιλοτική δέσμη δανείων ύψους 2 δισ. ευρώ για τη χρηματοδοτική στήριξη των επενδυτικών σχεδίων των πόλεων που διαθέτουν το σήμα αποστολής της ΕΕ. Με τα εν λόγω κονδύλια ενισχύεται η συμβολή της ΕΤΕπ στο σήμα αποστολής της ΕΕ, καθώς πλέον δεν θα παρέχει απλώς συμβουλές, αλλά θα στηρίζει την υλοποίηση των έργων και με χρηματοδότηση.

Γιώργος Φελλίδης

Πηγή: skai.gr

