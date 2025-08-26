Οι πυρκαγιές έχουν κάψει περισσότερα από ένα εκατομμύριο εκτάρια γης στην Ευρωπαϊκή Ένωση φέτος μέχρι στιγμής, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕ. Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό από οποιοδήποτε έτος από τότε που ξεκίνησαν οι επίσημες καταγραφές το 2006.

Συνολικά 1.028.000 εκτάρια στην ΕΕ είχαν καταστραφεί από πυρκαγιές μέχρι την Τρίτη - μια περιοχή μεγαλύτερη από την Κύπρο και υψηλότερη από το σύνολο οποιουδήποτε έτους που έχει καταγραφεί, σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές της ΕΕ, τα οποία αναλύθηκαν από το Reuters.

Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν το 2017, όταν η έκταση που κάηκε από πυρκαγιές ήταν περίπου 998.000 εκτάρια.

Η Ισπανία και η Πορτογαλία έχουν πληγεί περισσότερο και μαζί αντιπροσωπεύουν περίπου τα δύο τρίτα της καμένης έκτασης της ΕΕ. Τα δεδομένα του EFFIS έδειξαν απότομη αύξηση των πυρκαγιών από τις 5 έως τις 19 Αυγούστου - μια περίοδο που συνέπεσε με ένα κύμα καύσωνα 16 ημερών στην Ιβηρική Νήσο.

Το κύμα καύσωνα έληξε την περασμένη εβδομάδα, έχοντας πυροδοτήσει πυρκαγιές που σκότωσαν τουλάχιστον οκτώ ανθρώπους στις δύο χώρες και ανάγκασαν τα σιδηροδρομικά δρομολόγια και τους δρόμους να κλείσουν.

Ωστόσο, 10 πυρκαγιές μαίνονταν ακόμη στην περιοχή Καστίλλης και Λεόν της Ισπανίας, όπου περίπου 700 άνθρωποι έχουν εκκενωθεί, ενώ οι φλόγες συνεχίζονται στις βόρειες περιοχές της Γαλικίας και της Αστούριας.

Στην Πορτογαλία, οι χαμηλότερες θερμοκρασίες έφεραν κάποια ανάπαυλα και μια πυρκαγιά που ξέσπασε στο Πιοντάο κατασβήστηκε τη Δευτέρα μετά από 12 ημέρες. Με περισσότερα από 60.000 εκτάρια καμένα, το Πιοντάο είναι η μεγαλύτερη πυρκαγιά που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα.

Η κλιματική αλλαγή κάνει τις πυρκαγιές, τα κύματα καύσωνα και τις ξηρασίες πιο συχνές και σοβαρές - αν και τα προληπτικά μέτρα, όπως η απομάκρυνση της ξηρής βλάστησης από τη γη, έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον περιορισμό των πυρκαγιών.

Οι πυρκαγιές στην ΕΕ έχουν εκπέμψει 38 εκατομμύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα φέτος μέχρι στιγμής, σύμφωνα με το EFFIS. Αυτό είναι περισσότερο από ό,τι στο ίδιο χρονικό σημείο οποιουδήποτε έτους που έχει καταγραφεί, θέτοντας το 2025 σε τροχιά για να σπάσει το ετήσιο ρεκόρ των 41 εκατομμυρίων τόνων.

Πηγή: skai.gr

