Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πυροσβεστική: 35 πυρκαγιές σε αγροτικές και δασικές εκτάσεις το τελευταίο 24ωρο

Εκδηλώθηκαν 35 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο σε όλη την Ελλάδα. Οι 31 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, ενώ σε εξέλιξη παραμένουν τέσσερις. Ερευνώνται τα αίτια και η Πυροσβεστική καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Πυροσβέστες σε φωτιά

Εντός του τελευταίου εικοσιτετραώρου, 35 αγροτοδασικές πυρκαγιές καταγράφηκαν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Από το σύνολο των περιστατικών, οι 31 πυρκαγιές τέθηκαν υπό έλεγχο στο αρχικό στάδιο, χάρη στην άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για την κατάσβεση των υπόλοιπων τεσσάρων.

Τα τοπικά ανακριτικά γραφεία και τα Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) έχουν αναλάβει τη διερεύνηση των αιτίων εκδήλωσης των πυρκαγιών, σε μία προσπάθεια να αποτραπούν περαιτέρω καταστροφικά περιστατικά.

Έκκληση της Πυροσβεστικής για αυξημένη προσοχή

Η Πυροσβεστική καλεί τους πολίτες να παραμείνουν ιδιαίτερα προσεκτικοί, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συμμόρφωσης με τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών για την ασφάλειά τους. Σε οποιαδήποτε ενδεχόμενη περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, οι πολίτες οφείλουν να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες και να συνεργάζονται με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική αντιμετώπιση των συμβάντων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πυρκαγιές Πυροσβεστική κλιματική αλλαγή Πολιτική Προστασία πυροσβεστικό σώμα φυσικές καταστροφές
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark