Πρέβεζα: Οι νεροτριβές του Αγίου Γεωργίου

Του Νικόλα Μπάρδη

Περίπου 52 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη της Πρέβεζας, πολύ κοντά στα σύνορα με την Άρτα και σε υψόμετρο 160 μέτρων βρίσκεται το γραφικό χωριό του Αγίου Γεωργίου, που αναμφίβολα είναι ένα από τα πιο όμορφα χωριά της Φιλιππιάδας. Οι 500 μόνιμοι κάτοικοι του χωριού ασχολούνται κυρίως με τη γεωργία και την κτηνοτροφία, και έχουν να υπερηφανεύονται για πολλούς λόγους.

Πρωτίστως για την ιστορική εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και την περίφημη «Δρακότρυπα», το επιβλητικό Ρωμαϊκό Υδραγωγείο που μετέφερε νερό στην Αρχαία Νικόπολη, τη διάσημη Λίμνη Ζηρού, το σπήλαιο Ασπροχάλικο με ευρήματα από τη Μέση και Ανώτερη Παλαιολιθική Εποχή, τον απόκοσμο Κοκκινοπηλό με τα βαθυκόκκινα πετρώματα και φυσικά για τις νεροτριβές και τον νερόμυλο του χωριού, που λειτουργούν αδιάκοπα εδώ και πολλές δεκαετίες, προσφέροντας αποτελεσματικό και οικολογικό πλύσιμο!

«Δεν χρησιμοποιούμε απορρυπαντικά», όπως λένε χαρακτηριστικά και οι ιδιοκτήτες μιας νεροτριβής του χωριού στην κάμερα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ. Στη νεροτριβή οι άνθρωποι εκμεταλλεύονται τη δύναμη του τρεχούμενου νερού, και μέσα σε 20 λεπτά παίρνεις τα ρούχα και τα χαλιά ή τις φλοκάτες σου πεντακάθαρα. Και όλα αυτά χωρίς να χρησιμοποιήσεις ρεύμα ή να μολύνεις τον υδροφόρο ορίζοντα με απορρυπαντικά και άλλα καθαριστικά σκευάσματα. Πρόκειται για μία παραδοσιακή τεχνική πλυσίματος που χαρακτηρίζει το χωριό, και οι ντόπιοι εξακολουθούν όλα αυτά τα χρόνια να χτίζουν τη ζωή τους γύρω από την πηγή, δίπλα στα τρεχούμενα νερά, που εκεί έχουν την τιμητική τους.

Πριν από μερικούς μήνες (Αύγουστος 2025) το χωριό κινδύνεψε να καεί από μία μεγάλη πυρκαγιά που έκαιγε για μέρες στην περιοχή, όμως τελικά σώθηκε, όπως και η μοναδική φύση και τα μνημεία που το περιβάλλουν. Εκεί, εκτός από τις νεροτριβές, υπάρχουν και εκτροφεία πέστροφας, καθώς τα νερά είναι πεντακάθαρα και καλής ποιότητας. Αξίζει σ’ αυτό το σημείο να αναφέρουμε πως από τις πηγές του Αγίου Γεωργίου πίνει νερό η πόλη της Πρέβεζας και της Λευκάδας.

Οι κάτοικοι του χωριού αγαπούν τον τόπο τους και επιμένουν παραδοσιακά σε μία εποχή που όλα αλλάζουν με ραγδαία ταχύτητα και είναι εφήμερα. Στον Άγιο Γεώργιο, όμως, επιλέγουν έναν πιο οικολογικό τρόπο ζωής, αναγνωρίζουν την σπουδαιότητα του φυσικού περιβάλλοντος και αγωνίζονται καθημερινά για τη διαφύλαξή του. Σίγουρα, το να πλένεις τα ρούχα σου στη νεροτριβή δεν είναι εύκολη υπόθεση, απαιτεί χρόνο και δύναμη για να τα βγάλεις από το νερό. Ειδικά τις βρεγμένες φλοκάτες, που είναι κυριολεκτικά ασήκωτες μετά το πλύσιμο. Έχει όμως κι αυτή η πρακτική τη γλύκα της και μία αυθεντικότητα άλλης εποχής, που στις μέρες μας σπανίζει.



