Η κατάσταση των απειλούμενων ειδών φώκιας της Αρκτικής και των πουλιών που απειλούνται με εξαφάνιση επιδεινώνεται, σύμφωνα με τη «Κόκκινη Λίστα» που δημοσιεύθηκε σήμερα από τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN).

Στη διάρκεια του παγκόσμιου συνεδρίου της στο Αμπου Ντάμπι, η IUCN ανέφερε ότι το καθεστώς της κουκουλοφόρου φώκιας βρίσκεται πλέον σε «κίνδυνο», ενώ της γενειοφόρου φώκιας και της φώκιας της Γροιλανδίας είναι «σχεδόν απειλούμενο».

Πρόσθεσε ότι το 61% των ειδών πουλιών στον κόσμο βλέπουν τους πληθυσμούς τους να μειώνονται, σε σύγκριση με 44% το 2016.

«Η Κόκκινη Λίστα της IUCN περιλαμβάνει πλέον 172.620 είδη, εκ των οποίων τα 48.646 απειλούνται με εξαφάνιση», ανέφερε ο διεθνής οργανισμός σε ανακοίνωσή του.

Αυτό αντιπροσωπεύει το 28,2% των ειδών, σε σύγκριση με 27,9% που ήταν το αντίστοιχο ποσοστό στην τελευταία ενημέρωση, το 2024.

Οι φώκιες είναι θύματα της υπερθέρμανσης του πλανήτη, η οποία προκαλεί την εξαφάνιση του φυσικού τους οικοτόπου, τους πάγους.

«Η υπερθέρμανση του πλανήτη συντελείται με ταχύτητα τέσσερις φορές μεγαλύτερη στην Αρκτική» από ό,τι στον υπόλοιπο πλανήτη, επεσήμανε η IUCN. Όλα τα θηλαστικά σε αυτήν την περιοχή του πλανήτη, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων ίππων, των κητωδών και των πολικών αρκούδων, υποφέρουν από αυτήν την άνοδο της θερμοκρασίας που προκαλείται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες.

«Οι φώκιες, οι οποίες εξαρτώνται από τον θαλάσσιο πάγο, αποτελούν κρίσιμη πηγή τροφής για άλλα ζώα» και «παίζουν κεντρικό ρόλο στις τροφικές αλυσίδες, καταναλώνοντας ψάρια και ασπόνδυλα και ανακυκλώνοντας θρεπτικά συστατικά», τόνισαν οι επιστήμονες. Για αυτό τον λόγο, οι φώκιες θεωρούνται «βασικά είδη».

Η IUCN σημείωσε άλλες αυξανόμενες οχλήσεις που τις επηρεάζουν: τη θαλάσσια κυκλοφορία, την εξόρυξη και την εξόρυξη πετρελαίου, τη βιομηχανική αλιεία και το κυνήγι.

Η κατάσταση επιδεινώνεται και για τα πουλιά

Όσον αφορά τα πουλιά, η «Κόκκινη Λίστα» αξιοποίησε τα εννέα χρόνια εργασίας «χιλιάδων ειδικών».

Το συμπέρασμα είναι ότι «1.256 (ή 11,5%) από τα 11.185 είδη που εξετάστηκαν απειλούνται παγκοσμίως».

Αυτή η ενημέρωση επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στα τροπικά δάση. Στη Μαδαγασκάρη, 14 είδη έγιναν «σχεδόν απειλούμενα» και τρία «ευάλωτα». Στη Δυτική Αφρική, πέντε μετατράπηκαν σε «σχεδόν απειλούμενα», όπως και ένα στην Κεντρική Αμερική.

Ο διεθνής οργανισμός, ωστόσο, τονίζει τη δυνατότητα βελτίωσης της κατάστασης με ολοκληρωμένες και στοχευμένες πολιτικές.

Αυτό ισχύει για την πράσινη χελώνα, η οποία συναντάται σε όλες τις θερμές θάλασσες του κόσμου και πέρασε από το επίπεδο του«υπό κίνδυνο» είδους σε εκείνο της «ελάχιστης ανησυχίας».

Ο παγκόσμιος πληθυσμός έχει αυξηθεί κατά περίπου 28% σε μισό αιώνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.