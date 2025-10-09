Oι τρομακτικές στιγμές που βίωσε ο Πέτρος Βλάχος όταν δέχθηκε επίθεση αρκούδας

Από τη Μεσούντα Άρτας ξεκινά ένα ορειβατικό μονοπάτι δίπλα στον Αχελώο, το οποίο αποφάσισε να διασχίσει ο Πέτρος Βλάχος για να φτάσει στο σημείο που ο Άρης Βελουχιώτης άφησε την τελευταία του πνοή.

Στον γυρισμό από το σημείο, του επιτέθηκε αρκούδα που τον τραυμάτισε σοβαρά.

Γλίτωσε τον θάνατο από θρόμβωση που έπαθε και σταμάτησε να αιμορραγεί η κεντρική αρτηρία, αλλιώς θα είχε χάσει τη ζωή του στο σημείο που τον πέταξε η αρκούδα.

Παρά το σοκ, αποφάσισε να συμφιλιωθεί με την αρκούδα, όπως λέει στην κάμερα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ, καθώς αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του δάσους και της φύσης εκεί. Της έδωσε και το όνομα Τασία και πλέον προσπαθεί να την αναζητήσει ξανά σε αυτό το μονοπάτι. Οι διασώστες περιγράφουν τα όσα έζησαν μέχρι να διασώσουν τον Πέτρο, από ένα σημείο που είναι αρκετά δύσβατο. Ο ίδιος, νοσηλεύτηκε στο Ρίο, ακολούθησε αποκατάσταση και πλέον σώος και αβλαβής συνεχίζει να διασχίζει βουνά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.