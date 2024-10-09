Πώς επηρεάζει η κλιματική αλλαγή τους τυφώνες και τους κυκλώνες

Εν αναμονή της έλευσης του τυφώνα Milton στη Φλόριντα, ο οποίος θα είναι ο ένατος της εποχής του Ατλαντικού 2024 και ο δεύτερος εντός δύο εβδομάδων που θα χτυπήσει τη συγκεκριμένη περιοχή μετά τον τυφώνα Helene, το ερώτημα που εγείρεται και αναλύει σε άρθρο του το BBC είναι κατά πόσο η κλιματική αλλαγή αποτελεί το αίτιο ή επηρεάζει τα ακραία καιρικά φαινόμενα αυτού του είδους.

Τι είναι οι τυφώνες;

Οι τυφώνες είναι ισχυρές καταιγίδες που αναπτύσσονται σε ζεστά τροπικά νερά των ωκεανών.

Σε άλλα μέρη του κόσμου, είναι γνωστοί ως κυκλώνες ή τυφώνες. Γενικά, αυτές οι καταιγίδες αναφέρονται ως «τροπικοί κυκλώνες».

Οι τροπικοί κυκλώνες χαρακτηρίζονται από δυνατής έντασης ανέμους, βαριές βροχοπτώσεις και καταιγίδες και με βραχυπρόθεσμη άνοδο του επιπέδου της θάλασσας. Το φαινόμενο προκαλεί συχνά εκτεταμένες ζημιές και πλημμύρες.

Πώς σχηματίζονται οι τυφώνες;

Οι τυφώνες και οι κυκλώνες ξεκινούν ως ατμοσφαιρικές διαταραχές - όπως, για παράδειγμα, ένα τροπικό κύμα, μια περιοχή χαμηλής πίεσης όπου αναπτύσσονται καταιγίδες και σύννεφα.

Καθώς ο ζεστός, υγρός αέρας ανεβαίνει από την επιφάνεια του ωκεανού και σχηματίζεται το μάτι του τυφώνα που πρόκειται για ισχυρούς ανέμους που περιστρέφονται. Η διαδικασία συνδέεται με την περιστροφή της γης που επηρεάζει τους ανέμους σε τροπικές περιοχές ακριβώς μακριά από τον ισημερινό.

Για να αναπτυχθεί και να συνεχίσει να περιστρέφεται ένας τυφώνας, η επιφάνεια της θάλασσας πρέπει γενικά να είναι τουλάχιστον 27 C για να παρέχει αρκετή ενέργεια και οι άνεμοι δεν πρέπει να ποικίλλουν πολύ ανάλογα με το ύψος.

Εάν όλοι αυτοί οι παράγοντες συντρέξουν, μπορεί να σχηματιστεί ένας έντονος τυφώνας, αν και οι ακριβείς αιτίες των μεμονωμένων καταιγίδων είναι περίπλοκες.

Γίνονται χειρότεροι;

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η συχνότητα των τροπικών κυκλώνων δεν έχει αυξηθεί από τον περασμένο αιώνα, και στην πραγματικότητα ο αριθμός μπορεί να έχει μειωθεί - αν και τα μακροπρόθεσμα δεδομένα είναι περιορισμένα για ορισμένες περιοχές.

Ωστόσο, είναι «πιθανό» ότι ένα υψηλότερο ποσοστό τροπικών κυκλώνων σε ολόκληρο τον κόσμο να φθάνει στην κατηγορία τρία ή και παραπάνω, που σημαίνει ότι οι άνεμοι πνέουν με υψηλότερες ταχύτητες, σύμφωνα με την κλιματική αρχή του ΟΗΕ, την IPCC .

Η IPCC αναφέρει ότι είναι πιθανό να έχει σημειωθεί αύξηση του μέγιστου ποσοστού βροχόπτωσης που σχετίζεται με τους τροπικούς κυκλώνες.

Η συχνότητα και το μέγεθος των «γεγονότων ταχείας εντατικοποίησης» στον Ατλαντικό έχει επίσης αυξηθεί . Αυτό σημαίνει ότι οι μέγιστες ταχύτητες ανέμου αυξάνονται πολύ γρήγορα, κάτι που μπορεί να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο.

Φαίνεται επίσης ότι υπήρξε μια επιβράδυνση στην ταχύτητα με την οποία οι τροπικοί κυκλώνες κινούνται στην επιφάνεια της Γης. Αυτό συνήθως φέρνει περισσότερες βροχοπτώσεις στις συγκεκριμένες περιοχές. Για παράδειγμα, το 2017 ο τυφώνας Χάρβεϊ παρέμεινε πάνω από το Χιούστον με αποτέλεσμα να πέσουν 100 εκατοστά βροχής σε τρεις ημέρες .

Σε ορισμένα μέρη, η μέση τοποθεσία όπου οι τροπικοί κυκλώνες φτάνουν στο μέγιστο της έντασής τους έχει μετατοπιστεί προς τους πόλους - για παράδειγμα ο δυτικός Βόρειος Ειρηνικός . Αυτό μπορεί να θέσει σε κίνδυνο νέες περιοχές.

Παράλληλα, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι η αυξημένη ένταση των τυφώνων στις ΗΠΑ προκαλεί περισσότερες ζημιές.

Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τους τυφώνες;

Η αξιολόγηση της ακριβούς επίδρασης της κλιματικής αλλαγής σε μεμονωμένους τροπικούς κυκλώνες αποτελεί πρόκληση. Οι καταιγίδες είναι σχετικά τοπικές και βραχύβιες και μπορεί να διαφέρουν σημαντικά σε κάθε περίπτωση.

Αλλά η άνοδος της θερμοκρασίας επηρεάζει αυτές τις καταιγίδες με πολλούς μετρήσιμους τρόπους.

Πρώτον, τα θερμότερα νερά των ωκεανών σημαίνουν ότι οι καταιγίδες μπορούν να πάρουν περισσότερη ενέργεια , οδηγώντας σε υψηλότερες ταχύτητες ανέμου.

Τα ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών στην επιφάνεια της θάλασσας ήταν ένας βασικός λόγος για τον οποίο οι Αμερικανοί επιστήμονες προέβλεψαν ότι η εποχή τυφώνων στον Ατλαντικό θα διαρκέσει πάνω από το κανονικό για το 2024 .

Οι υψηλές θερμοκρασίες οφείλονται κυρίως στις μακροχρόνιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Δεύτερον, μια πιο ζεστή ατμόσφαιρα μπορεί να συγκρατήσει περισσότερη υγρασία, οδηγώντας σε πιο έντονες βροχοπτώσεις.

Η κλιματική αλλαγή έκανε τις ακραίες βροχοπτώσεις από τον τυφώνα Χάρβεϊ το 2017 περίπου τρεις φορές πιο πιθανές, σύμφωνα με μια εκτίμηση .

Τέλος, η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει, κυρίως λόγω του συνδυασμού των παγετώνων και των στρωμάτων πάγου που λιώνουν και του γεγονότος ότι το θερμότερο νερό καταλαμβάνει περισσότερο χώρο. Τοπικοί παράγοντες μπορούν επίσης να παίξουν ρόλο. Αυτό σημαίνει ότι οι καταιγίδες συμβαίνουν πάνω από τα ήδη ανυψωμένα επίπεδα της θάλασσας, επιδεινώνοντας τις παράκτιες πλημμύρες .

Για παράδειγμα, εκτιμάται ότι το ύψος της πλημμύρας από τον τυφώνα Κατρίνα το 2005 - μια από τις πιο θανατηφόρες καταιγίδες της Αμερικής - ήταν 15-60% υψηλότερα από ό,τι θα ήταν στις κλιματικές συνθήκες του 1900.

Συνολικά, η IPCC καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπάρχει η εκτίμηση ότι οι άνθρωποι έχουν συμβάλει στην αύξηση των βροχοπτώσεων που σχετίζονται με τους τροπικούς κυκλώνες και στο να είναι ένας τροπικός κυκλώνας πιο έντονος.

Πώς μπορεί να αλλάξουν οι τυφώνες στο μέλλον;

Ο αριθμός των τροπικών κυκλώνων παγκοσμίως είναι απίθανο να αυξηθεί, σύμφωνα με την IPCC .

Αλλά καθώς το κλίμα γίνεται πιο ζεστό είναι "πολύ πιθανό" να έχουμε υψηλότερα ποσοστά βροχοπτώσεων και με μεγαλύτερη έντασης ανέμους. Αυτό σημαίνει ότι ένα μεγαλύτερο ποσοστό θα φτάνει τις πιο έντονες κατηγορίες, τέσσερις και πέντε.

Όσο περισσότερο αυξάνονται οι παγκόσμιες θερμοκρασίες, τόσο πιο ακραίες θα τείνουν να είναι αυτές οι αλλαγές.



Πηγή: skai.gr

