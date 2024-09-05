Απίστευτη κτηνωδία έλαβε χώρα στη Μεσσηνία, καθώς θανάτωσαν και κρέμασαν τσακάλια σε δύο διαφορετικά σημεία, όπως αποκάλυψε βίντεο, που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, αφού θανάτωσαν τα τσακάλια στο Ξηροχώρι Μεσσηνίας, κρέμασαν ένα στην πλατεία του χωριού και δύο σε πινακίδες σήμανσης. Υπήρχε και συνέχεια στη θηριωδία, καθώς κρεμάστηκε και μια αλεπού την επόμενη ημέρα.

Δείτε αναλυτικά το ρεπορτάζ:

Πηγή: skai.gr

