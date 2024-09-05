Λογαριασμός
Κτηνωδία στη Μεσσηνία: Κρέμασαν τσακάλια σε πινακίδες κυκλοφορίας - Δείτε βίντεο

Βίντεο με αποκρουστικές εικόνες, που δείχνουν τα τσακάλια κρεμασμένα αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Τσακάλια

Απίστευτη κτηνωδία έλαβε χώρα στη Μεσσηνία, καθώς θανάτωσαν και κρέμασαν τσακάλια σε δύο διαφορετικά σημεία, όπως αποκάλυψε βίντεο, που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, αφού θανάτωσαν τα τσακάλια στο Ξηροχώρι Μεσσηνίας, κρέμασαν ένα στην πλατεία του χωριού και δύο σε πινακίδες σήμανσης. Υπήρχε και συνέχεια στη θηριωδία, καθώς κρεμάστηκε και μια αλεπού την επόμενη ημέρα.

Δείτε αναλυτικά το ρεπορτάζ: 

Πηγή: skai.gr

