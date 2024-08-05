Ένας φρύνος Bufo bufo βρέθηκε ζωντανός αλλά με εγκαύματα από την ομάδα των διασωστών που επιχείρησαν χτες στη Νότιο Εύβοια.

Βρίσκεται στην ΑΝΙΜΑ και λαμβάνει αντιβίωση και παυσίπονα. Παράξενος ασθενής, αλλά παραμένει πολύ εντυπωσιακό το ότι επιβίωσε από τη φωτιά παρά τις δύσκολες συνθήκες.

Στην περιοχή που επλήγη από την πρόσφατη πυρκαγιά στη Νότιο Εύβοια επιχείρησαν ο κτηνίατρος και οι διασώστες της ΑΝΙΜΑ χτες Κυριακή, σε συνεργασία με την ομάδα του Save Your Hood - Greece (Ελλάδα).

Εντοπίστηκαν δυστυχώς πολλές νεκρές χελώνες και κάποια φίδια.

Εντοπίστηκαν επίσης 33 ζωντανές χελώνες και μία τρανόσαυρα.

Οι περισσότερες χελώνες επανατοποθετήθηκαν, αφού εφαρμόστηκε το πρωτόκολλο ενυδάτωσης, το ίδιο και οι σαύρες. Στην ΑΝΙΜΑ μεταφέρθηκαν επτά χελώνες και ο φρύνος, με προβλήματα από τη φωτιά.

