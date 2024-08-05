Λογαριασμός
Ένα βατραχάκι «Bufo bufo» έζησε από θαύμα - Επιβίωσε από τη φωτιά στη Νότιο Εύβοια - Δείτε φωτογραφίες 

Βρίσκεται στην ΑΝΙΜΑ και λαμβάνει αντιβίωση και παυσίπονα - Παράξενος ασθενής, αλλά παραμένει πολύ εντυπωσιακό το ότι επιβίωσε από τη φωτιά

βάτραχος

Ένας φρύνος Bufo bufo  βρέθηκε ζωντανός αλλά με εγκαύματα από την ομάδα των διασωστών που επιχείρησαν χτες στη Νότιο Εύβοια.

Βρίσκεται στην ΑΝΙΜΑ και λαμβάνει αντιβίωση και παυσίπονα. Παράξενος ασθενής, αλλά παραμένει πολύ εντυπωσιακό το ότι επιβίωσε από τη φωτιά παρά τις δύσκολες συνθήκες.

βάτραχος

Στην περιοχή που επλήγη από την πρόσφατη πυρκαγιά στη Νότιο Εύβοια επιχείρησαν ο κτηνίατρος και οι διασώστες της ΑΝΙΜΑ χτες Κυριακή, σε συνεργασία με την ομάδα του Save Your Hood - Greece (Ελλάδα).

βάτραχος

Εντοπίστηκαν δυστυχώς πολλές νεκρές χελώνες και κάποια φίδια. 

Εντοπίστηκαν επίσης 33 ζωντανές χελώνες και μία τρανόσαυρα.

βάτραχος

Οι περισσότερες χελώνες επανατοποθετήθηκαν, αφού εφαρμόστηκε το πρωτόκολλο ενυδάτωσης, το ίδιο και οι σαύρες. Στην ΑΝΙΜΑ μεταφέρθηκαν επτά χελώνες και ο φρύνος, με προβλήματα από τη φωτιά.

Πηγή: skai.gr

