Το γηροκομείο γαϊδουριών αποτελεί καταφύγιο για γαϊδουράκια, τα οποία είχαν περάσει κακουχίες ως ζώα εργασίας στην Πάτμο και τα γύρω νησιά.

Πρωτεργάτης είναι ο Ιρανός πρίγκιπας Σαντρουντίν Αγά Χαν, ο οποίος αγάπησε το νησί από τη δεκαετία του 70 που πρωτοήρθε σε αυτό και βλέποντας τα γαϊδουράκια να είναι θύματα εκμετάλλευσης ήθελε να δημιουργήσει έναν χώρο προκειμένου τα γαϊδουράκια όταν γεράσουν να μην είναι αφημένα στην τύχη τους.

Έτσι, τα ζώα αυτά έχουν καθημερινή πρόσβαση σε τροφή, νερό και τακτική ιατρική περίθαλψη, χάρη στους ανθρώπους του γηροκομείου, έτσι ώστε να ζήσουν το υπόλοιπο της ζωής τους αξιοπρεπώς. Σήμερα, έχοντας φύγει από τη ζωή, η οικογένειά του είναι υπεύθυνη για τη συνέχεια του γηροκομείου.

