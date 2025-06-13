Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Το Γιόρκσαϊρ έγινε η δεύτερη περιοχή της Αγγλίας που εισέρχεται επίσημα σε κατάσταση ξηρασίας φέτος, μετά από την πιο ξηρή άνοιξη που έχει καταγραφεί στην περιοχή εδώ και 132 χρόνια. Η συνεχής μείωση των αποθεμάτων νερού εγείρει πλέον σοβαρές ανησυχίες, με τις αρχές να μην αποκλείουν την επιβολή περιορισμών στη χρήση νερού.

Παρά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις, τα αποθέματα των ταμιευτήρων στην περιοχή σημείωσαν νέα μείωση την τελευταία εβδομάδα, φθάνοντας στο 62,3% της χωρητικότητάς τους, πολύ κάτω από τον μέσο όρο του 85,5% για την εποχή.

Τον περασμένο μήνα, η βορειοδυτική Αγγλία εισήλθε επίσης σε κατάσταση ξηρασίας, καθώς τα επίπεδα των ταμιευτήρων μειώθηκαν στο μισό της χωρητικότητάς τους. Μεγάλο μέρος της υπόλοιπης χώρας βρίσκεται σε κατάσταση παρατεταμένης ξηρασίας - τη φάση πριν από την επίσημη ανακήρυξη ξηρασίας.

«Αν δεν υπάρξουν σημαντικές βροχοπτώσεις τους επόμενους μήνες, θα χρειαστεί να εφαρμόσουμε προσωρινούς περιορισμούς στη χρήση του νερού», προειδοποίησε ο Ντέιβ Κέι, διευθυντής της Yorkshire Water.

Την ίδια στιγμή, η Υπηρεσία Περιβάλλοντος καλεί τους πολίτες σε όλη την Αγγλία να περιορίσουν τη χρήση νερού, καθώς τα επίπεδα ποταμών, υπόγειων υδάτων και φραγμάτων βρίσκονται ήδη σε επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα.

Η Κλερ Μπάροου, υπεύθυνη σχεδιασμού της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος για το Γιόρκσαϊρ, τονίζει: «Το κλίμα μας αλλάζει. Τον Μάιο είχαμε 22 συνεχόμενες ημέρες χωρίς σχεδόν καθόλου βροχή. Οι λίγες βροχές του Ιουνίου δεν επαρκούν για να αντιστρέψουν τις επιπτώσεις του παρατεταμένου ξηρού καιρού».

Όπως υπογραμμίζει, βρίσκονται ήδη σε συνεργασία με άλλους φορείς για την ενεργοποίηση των σχεδίων αντιμετώπισης ξηρασίας, ενώ ενθαρρύνουν το κοινό να γνωρίζει τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και να συμβάλει με μικρές, καθημερινές κινήσεις στην εξοικονόμηση νερού.

Πηγή: skai.gr

