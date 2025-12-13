Όρκες που ζουν στα ανοιχτά της Βρετανικής Κολομβίας στον Καναδά παρατηρήθηκαν να κυνηγούν σολομό σε συνεργασία με δελφίνια του Ειρηνικού, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μοιράζονταν τα υπολείμματα της λείας τους. Πρόκειται για τον βόρειο «μόνιμο» πληθυσμό όρκας, ο οποίος εξειδικεύεται στο κυνήγι σολομού Chinook.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν υποβρύχια βίντεο, αισθητήρες που τοποθετήθηκαν στα ζώα και εναέρια πλάνα από drones, προκειμένου να μελετήσουν τη συμπεριφορά εννέα όρκων τον Αύγουστο του 2020 γύρω από το νησί Βανκούβερ. Το υλικό κατέγραψε συντονισμένες κινήσεις ανάμεσα στις όρκες και τα δελφίνια, με ελάχιστα σημάδια επιθετικότητας — κάτι ασυνήθιστο, καθώς σε άλλες περιοχές οι όρκες κυνηγούν δελφίνια.

Συνολικά καταγράφηκαν 258 περιπτώσεις όπου δελφίνια κινούνταν κοντά σε όρκες, όλες κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων που σχετίζονταν με το κυνήγι. Οι επιστήμονες παρατήρησαν επίσης περιπτώσεις όπου οι όρκες άλλαζαν πορεία όταν συναντούσαν δελφίνια, γεγονός που πιθανώς υποδηλώνει ότι εκμεταλλεύονταν τους ήχους εντοπισμού των δελφινιών για να βρουν σολομό.

Σε αρκετές περιπτώσεις, οι όρκες έπιαναν σολομό, τον διαμέλιζαν και μοιράζονταν τα κομμάτια μεταξύ τους, ενώ σε ορισμένα από αυτά τα περιστατικά τα δελφίνια επωφελούνταν τρώγοντας τα υπολείμματα. Η επικεφαλής της μελέτης, Σάρα Φόρτσουν, τονίζει ότι πρόκειται για την πρώτη τεκμηριωμένη καταγραφή πιθανής συνεργατικής θήρευσης και διαμοιρασμού λείας μεταξύ των δύο ειδών.

Ωστόσο, δεν συμφωνούν όλοι οι ειδικοί. Ορισμένοι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι τα δελφίνια απλώς «κλέβουν» τροφή από τις όρκες, μια συμπεριφορά γνωστή ως κλεπτοπαρασιτισμός, ενώ άλλοι θεωρούν ότι οι όρκες ενδέχεται να προσπαθούν να αποφεύγουν τα δελφίνια αντί να συνεργάζονται μαζί τους.

Παρά τις διαφωνίες, η μελέτη (που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Scientific Reports) αναδεικνύει την εντυπωσιακή πολυπλοκότητα της κοινωνικής και κυνηγετικής συμπεριφοράς των κητωδών και δείχνει ότι η σχέση μεταξύ όρκας και δελφινιών παραμένει ένα πεδίο που χρειάζεται περαιτέρω έρευνα.

